Australian Open: Spettacolo a Melbourne. Sarà Federer – Nadal la finale. Lo spagnolo supera il bulgaro Dimitrov dopo cinque set e cinque ore di gioco.

Rafael Nadal vince e convince nella seconda semifinale dell’Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).

L’iberico supera il bulgaro Grigor Dimitrov, 25 anni, Nr. 15 del mondo, con il punteggio di 6-3 5-7 7-6(5) 6-7(4) 6-4 in 4 e 56 minuto di gioco.



Affronterà in finale Roger Federer, per la gioia di tutti i nostalgici che, dopo una finale femminile tutta in famiglia Williams, si ritroveranno ancora a vedere i due storici avversari contendersi uno slam.

Che bel match! Equilibrato, pieno di colpi di scena e incerto sino all’ultimo. Dimitrov ha lottato come un leone, mostrando un tennis solido e convincente, in grado di portarlo a uno slam nei prossimi appuntamenti. Dall’altra parte un Nadal tirato a lucido: efficace al servizio come non mai, in smagliante forma fisica e capace di far male con svariati colpi.

Ora rimaniamo tutti in trepida attesa di domenica: finale evento da non perdere!

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio sofferto da parte di Nadal ma, con il passare dei minuti, il maiorchino sale di ritmo ed impressiona.

Il primo gioco è sofferenza per lo spagnolo, troppi errori e l’aggressività di Dimitrov che si procura due palle break, ben parate da Rafa.

Passato il pericolo, l’iberico sale di ritmo: fa buchi con il solito diritto, è performante al servizio e va spesso a rete a prendersi il punto.

La svolta del parziale è però dovuta a due splendidi rovesci di Nadal, nel quarto game, punti che gli valgono il break e l’allungo.

Sono le ultime vere emozioni del set; da qui in poi si prosegue infatti seguento i turni di servizio, senza che nessuno dei due riesca a rendersi pericoloso.

La chiusura sul set point di Nadal è l’emblema del suo primo set: gran servizio al centro, attacco con il solito diritto e chiusura a rete con splendida volee.

E’ 6-3 per lo spagnolo in 36 minuti di gioco.

Secondo set: parziale molto più emozionante del precedente.

Sale di ritmo il bulgaro che, a poco a poco, trova confidenza col suo tennis e inizia a mettere in difficoltà il maiorchino.

Le prime avvisaglie ci sono nel quarto game, dove Nadal cede il servizio a zero, andando fuori giri con il diritto.

Tra il settimo e il decimo gioco succede di tutto. A un favore dell’uno (doppio fallo e break Nadal) corrisponde un favore dell’altro (doppio fallo e break Dimitrov) e, nel nono gioco, con il bulgaro al servizio per il parziale, l’iberico sale di ritmo e opera il controbreak.

Nel gioco successivo, Dimitrov spinge ma non riesce a passare; sono ben quattro i set point che Nadal annulla grazie rispettivamente a uno splendido diritto da fondo campo, a una risposta steccata di rovescio di Dimitrov, a un’ottima prima di servizio e a un ace.

Non gli va altrettanto bene due game dopo. Dimitrov è carico e sente che il set non può sfuggirgli dalle mani. Un’ottima discesa a rete e un rovescio lungo dello spagnolo lo confermano.

E’ 7-5 Dimitrov in un’ora e quattro minuti di gioco.

Terzo set: le forze in campo tendono ad equivalersi e ne scaturisce un incontro molto bello.

Il primo tentativo di allungo è di Nadal, subito contratto dal bulgaro, bravo ad annullare due palle break nel terzo gioco.

Tra il quinto e il sesto game c’è uno scambio di cortesie tra i due avversari. Dapprima l’iberico passa grazie a un rovescio lungo di Dimitrov, poi il bulgaro controbrekka immediatamente grazie a un diritto in corridoio di Rafa.

I colpi non si risparmiano e vi è sempre incertezza su chi possa prevalere. Il tiebreak che ne scaturisce è la logica conseguenza.

Tiebreak che rispecchia l’andamento del set, vissuto sul filo del rasoio e sempre in equilibrio. Ne esce l’esperienza di Nadal, bravissimo a combattere e far suoi due punti fondamentali sul 5-5.

Il set point è un mix della solita strenue difesa da fondo e di un bell’attacco di rovescio, attacco che costringe Dimitrov ad affossare un colpo in rete.

E’ 7-6(5) per il maiorchino in un’ora e undici minuti di gioco.

Quarto set: parziale decisivo e i due tennisti in campo lo sanno.

L’attenzione è massima e i rischi vengono ridotti; non è una sorpresa che si giri sul 3-3 dopo 30 minuti di gioco, perfetta parità e nessun sussulto.

L’ago della bilancia non pende mai da nessuna parte e il bulgaro è bravissimo a cavarsela per due volte al servizio per rimanere nel match. Anche in questo caso l’esito del parziale si decide quindi al tiebreak.

Il tiebreak è uan sinfonia bulgara. Nadal è quasi sempre sotto nel punteggio e riesce solo ad annullare un set point grazie a un bel passante.

Sul secondo, Dimitrov sfodera un gran servizio che lo porta al quinto set.

E’ 7-6(4) per Dimitrov in un’ora e quattro minuti di gioco.

Quinto set: set stupendo!

Nadal parte in quinta, procurandosi ben tre palle break già nel primo gioco. Serve tutta la forza mentale e qualitativa di Dimitrov per annullarle e vincere un gioco fiume.

I due contendenti continuano ad attaccarsi a vicenda ed è il turno dell’iberico di annullare un’insidiosa palla break nel gioco seguente. Le occasioni fioccano e le troviamo da ambo le parti: una palla break nel quinto gioco per Rafa e due palle break consecutive per il bulgaro nell’ottavo game.

La svolta avviene nel nono gioco: passato il pericolo, Rafa si carica e finalmente passa. Passante contenuto a stento a rete da Dimitrov e chiusura lungolinea di rovescio. E’ break.

Nel gioco successivo, con il maiorchino al servizio, il bulgaro si batte come un leone. Risale da 30-0, annulla due match point con coraggio ma nulla può sulla terza palla a disposizione di Nadal.

E’ game, set and match per lo spagnoolo: 6-4 in un’ora e cinque minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open R. Nadal [9] R. Nadal [9] 6 5 7 6 6 G. Dimitrov [15] G. Dimitrov [15] 3 7 6 7 4 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 6-5 → 6-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Nadal 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Davide Sala