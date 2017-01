Victoria Azarenka ritornerà in campo la prossima estate

In una conversazione con Martina Navratilova e Brett Haber, per il canale Tennis Channel, Victoria Azarenka ha parlato della maternità e del suo ritorno sui campi da tennis.

“Ho molti ricordi dei miei fan e spero di rivederli presto. Mio figlio sta bene e sono stati dei momenti davvero emozionanti. Sono molto contenta.”

Poi annuncia il suo ritorno in campo: “Sarà in estate per preparare al meglio gli US Open”.