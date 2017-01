La scelta della Yonex. Multe per chi rompe le racchette in campo

Le racchette ormai sono oggetto di continui maltrattamenti da parte dei giocatori.

Per cercare di far diminuire questo fenomeno, la Yonex ha inserito una clausola nei contratti che costringerà i giocatori a pagare una multa per ogni racchetta distrutta in campo.

Il marchio giapponese, uno dei più grandi produttori di racchette e fornitore di articoli sportivi al mondo, vuole che i suoi tennisti siano lontani da polemiche e comportamenti non etici, mantenendo così l’immagine dell’azienda pulita.

Ricordiamo che la Yonex fornisce le rachette a Nick Kyrgios, sempre pronto a rompere l’attrezzo.

Anche la Kerber, n.1 del mondo e Stan Wawrinka usano le racchette giapponesi.