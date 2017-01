Roberta Vinci eliminata al primo turno degli Australian Open. Vince la Vandeweghe in due set.

Roberta Vinci esce al primo turno degli Australian Open 2017 (cemento, A$50.000.000).



L’azzurra è stata superata dalla statunitese Coco Vandeweghe, classe 1991, Nr. 35 Wta, con il punteggio di 6-1 7-6(3) in un’ora e 38 minuti di gioco.

Resta l’amaro in bocca per la partita disputata stanotte. Inizialmente, per sua stessa ammissione, Robertina non ci aveva capito niente, restando impallinata dalla potenza dell’avversaria. Nel secondo set, invece, c’era stata l’impressione che l’azzurra avesse trovato il bandolo della matassa e riuscisse in qualche modo a venire a capo di un match spigolosissimo.

Così non è stato: peccato! Sotto ora con nuovi obiettivi per un 2017 sfidante!

Di seguito il dettaglio del match.

Primo Set: parziale a senso unico.La tennista pugliese conquista solo il primo gioco, poi è un monologo americano.

Alla Vandeweghe riesce qualsiasi colpo e, in versione sparatutto, fa la differenza con la potenza dei suoi colpi.

Non sono così un caso i sei giochi consecutivi conquistati nel primo set, ottenuti brekkando agevolmente tre volte l’azzurra e macinando punti su punti.

Il set vola via in appena 25 minuti, e’ 6-1 per la statunitense.

Secondo set: parziale equilibratissimo, con le due giocatrici che si equivalgono e viaggiano a braccetto sino al quinto gioco.

Qui è Roberta che, con calma ed esperienza, riesce finalmente a strappare il servizio alla Vandeweghe e a tenere a fatica il suo turno di battuta: e’ 4-2 azzurro dopo 25 minuti di gioco.

Nel settimo game c’è una sospensione dovuta a un colpo di caldo per l’americana, sospensioneche gioverà principalmente alla stessa Coco.

Al rientro, infatti, la statunitense ricuce lo strappo e opera il controbreak nell’ottavo gioco, davanti a una Vinci più che perplessa.

L’equilibrio di inizio parziale torna a regnare in questo finale di set e l’esito naturale dell’incontro diviene il tiebreak.

Qui Robertina regge sino al 2-2, poi è una sinfonia americana, con la Vandeweghe che chiude per 7-3 e da’ libero sfogo a tutta la sua gioia.

E’ 7-6 (3) in un’ora e 13 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 7 R. Vinci [15] R. Vinci [15] 1 6 Vincitore: C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Davide Sala