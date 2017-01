Da Melbourne: Rafael Nadal “Se non credessi di poter essere competitivo, sarei a casa a pescare o a giocare a golf”

Rafael Nadal farà il suo debutto all’Australian Open nella notte tra Lunedì e Martedì sulla Rod Laver Arena (come terzo incontro a partire dall’una di notte), contro Florian Mayer.

Dichiara lo spagnolo: “Mi sono allenato molto bene per un mese e mezzo a Maiorca, ho cominciato con sensazioni positive la stagione ad Abu Dhabi e Brisbane. Mi sto allenando meglio quest’anno rispetto ad altri anni. Sto giocando bene e mi sento in buona forma”.

“Conosco molto bene Carlos Moya, Vuole il meglio per me. Conosce la mia personalità e il mio gioco. Potrebbe essere un buon aiuto per me e allo stesso tempo per il mio team, avere uno come lui è positivo per tutti. È una persona che ama questo sport. Ho un team corposo ora, ma sono contento così, non sono una persona complicata. Sono uno a cui non piacciono i grandi cambiamenti, che deve sentirsi a suo agio e che deve avere un grande team.

L’unico nuovo è Carlos, un’aggiunta che non è proprio una novità visto che mi alleno con lui da quando ho 15 anni”.

“Non so se posso vincere a Melbourne anche se la cosa non mi preoccupa perché penso a vincere partita per partita.

Una cosa che posso dire è che mi sto allenando bene e non ho dolori da tanto tempo. Come ho detto un paio di giorni fa, se non credessi di poter essere competitivo, ossia essere in grado di lottare per le cose che ho lottato negli ultimi 10 anni, sarei a casa a pescare o a giocare a golf. Se sono qui è perché ci credo di poter fare bene.”