WTA Sydney: Il Main Draw. Ai nastri di partenza Roberta Vinci

C’è Roberta Vinci nel tabellone principale del torneo WTA Premier di Sydney.

L’azzurra affronterà all’esordio una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

WTA Sydney Premier | Cemento | $776.000

(1) Kerber, Angelique vs Bye

Kasatkina, Daria vs Babos, Timea

Qualifier vs Gavrilova, Daria

Qualifier vs (6) Konta, Johanna

(3) Cibulkova, Dominika vs Siegemund, Laura

(WC) Bouchard, Eugenie vs Zhang, Shuai

Stosur, Samantha vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Begu, Irina-Camelia vs (5) Kuznetsova, Svetlana

(7) Svitolina, Elina vs Puig, Monica

(WC) Bencic, Belinda vs Putintseva, Yulia

Strycova, Barbora vs Makarova, Ekaterina

Stephens, Sloane vs (4) Pliskova, Karolina

(8) Vesnina, Elena vs Vandeweghe, CoCo

Wozniacki, Caroline vs Qualifier

Vinci, Roberta vs Qualifier

Bye vs (2) Radwanska, Agnieszka