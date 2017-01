Rafael Nadal dopo la sconfitta a Brisbane contro Raonic: “Ho avuto le mie chance in questa partita. Probabilmente se quel passante fosse rimasto in campo staremmo parlando di una mia vittoria”

Parla Rafael Nadal dopo la sconfitta nei quarti di finale nel torneo ATP 250 di Brisbane.

Dichiara Nadal: “Ho avuto le mie chance in questa partita. Probabilmente se quel passante nel secondo set fosse rimasto in campo staremmo parlando di una mia vittoria, ma succede nel tennis. Ho avuto dieci minuti molto difficili, lui ha cominciato a giocare aggressivo sia al servizio che in risposta.

Ho cercato di entrare quanto più possibile nei suoi turni di battuta, ma non era semplice e poi la partita si è decisa in quei frangenti. Ho perso però contro il numero tre al mondo un match molto equilibrato. Ho giocato già sei match quest’anno vincendone cinque.”

“Prima che mi brekkasse nel secondo set, stavo giocando meglio di lui. Questa è la mia sensazione ma credo lo sia stato per tutti, stavo meglio di lui in campo e poi è successo il contrario.”