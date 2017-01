Australian Open: In vendita da quest’anno anche i biglietti “a bordo campo”

Novità e cambiamenti costruttivi sono il più delle volte manovre efficaci, quando l’obiettivo è quello di permettere che nuovi appassionati siano introdotti nel mondo del tennis.

Si sono mossi in tal senso gli organizzatori dell’Open d’Australia, che hanno messo da poco a disposizione del pubblico biglietti d’ingresso “a bordo campo”: gli acquirenti avranno dunque la possibilità di godere appieno della velocità del gioco, del suono della pallina in volo e dell’autentico stridore delle scarpe sul cemento.

I prezzi di questa nuova categoria di tickets oscillano tra i 2.500$ per le prime giornate e i 25.000$ per la finale del singolare maschile, un listino di certo non alla portata di tutti.

Dall’Australia, comunque, appare a questo punto chiara l’intenzione di importare il modello NBA e portare l’intrattenimento tennistico sempre più vicino alla porzione d’élite del pubblico, in modo tale che quest’ultima possa vivere un vero e proprio spettacolo in prima persona.

