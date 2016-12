Tommy Haas chiede un invito per Auckland. Gli organizzatori ci pensano

Gli organizzatori del torneo ATP 250 di Auckland, hanno un posto vacante per una wild card dopo l’annuncio di Juan Martin Del Potro che ha dato forfait e che era il beneficiario dell’invito.

I possibili candidati sono tanti ha dichiarato il direttore del torneo Karl Budge, che ha messo però in dubbio la possibilità che sia Tommy Haas il destinatario dell’invito per il main draw.

Haas ha chiesto una wild card per il tabellone principale e se non fosse possibile un invito per il tabellone cadetto.