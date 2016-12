Juan Martin Del Potro dà forfait ad Auckland e Australian Open. Intanto gioca a calcio alla Bombonera

Come era stato anticipato da alcune indiscrezioni circolate in seguito alla conferenza stampa in cui Juan Martín del Potro aveva in prima persona messo in dubbio la propria presenza nei primi tornei della stagione, è giunta la conferma che il giocatore originario di Tandil salterà il torneo di Auckland ed anche l’Australian Open.

La finale di Coppa Davis ha infatti causato lo slittamento dell’inizio delle vacanze dell’argentino che, di conseguenza, comincerà con ritardo anche la pre-season: e’ stata proprio la necessità di riorganizzare un periodo così importante per Delpo, quindi, alla base della scelta di non prendere parte ai primi due impegni di gennaio.

L’argentino però ha partecipato ad un incontro di calcio alla Bombonera (Boca Juniors Stadio), il suo club del cuore, e disputerà due incontri di esibizione contro David Ferrer nella giornata di oggi e domani in Argentina.

Questo atteggiamento ha generato forti critiche da molti dei suoi fan, che considerano questo non coerente dopo il forfait nei primi tornei dell’anno.

