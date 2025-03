Da Miami: Zverev: “Contano le sensazioni, non il palmarès”. Fonseca “Mi sentivo come a casa, anche se ho perso”

Due percorsi, due generazioni, ma un punto in comune: la lotta, la passione e il desiderio di crescita. Alexander Zverev e Joao Fonseca hanno vissuto partite intense al Miami Open 2025, e nelle rispettive conferenze stampa hanno raccontato sensazioni, momenti chiave e prospettive future. Ecco cosa hanno detto.

Zverev: “Contano le sensazioni, non il palmarès”

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Miami, Alexander Zverev è tornato a parlare del momento complesso che sta vivendo dopo la finale raggiunta all’Australian Open.

“Il caldo non mi ha dato fastidio, la verità è che il campo centrale è fantastico. È stato l’inizio del match a essere un disastro per me. Jordan ha giocato in maniera incredibile sin dall’inizio, molto veloce, mi ha costretto ad adattarmi. Per fortuna sono riuscito a reagire.

“Ho cominciato male il match, anche al servizio. Perdere il servizio all’inizio ti toglie fiducia, e con un giocatore come Jordan, che impone tanto ritmo, devi cambiare approccio subito. È un tennista fantastico, per questo è stato così complicato.

La differenza la faccio quando gioco bene, non con i titoli. In queste settimane non mi sentivo in palla, i colpi non giravano. La sconfitta al primo turno di Indian Wells mi ha permesso di allenarmi con intensità, ho lavorato duramente per ritrovare ritmo e mentalità competitiva.

Tutti colpiscono bene oggi, ma la chiave è la sensazione che hai quando tocchi la palla. Io so di avere qualità, ma in certe condizioni non riesco a trovare quella precisione che cerco, quel controllo totale. E queste sensazioni possono sparire da un momento all’altro, è parte del nostro lavoro.”

Fonseca: “Mi sentivo come a casa, anche se ho perso”

Dopo la sconfitta in tre set contro Alex De Minaur, Joao Fonseca ha lasciato Miami con la testa alta e il cuore pieno di emozioni. Il 18enne brasiliano ha regalato spettacolo, lottato alla pari con un top 10 e conquistato il pubblico con il suo entusiasmo.

“Alex è molto esperto, sa come gestire questi momenti. Ho avuto le mie chance, ma lui ha saputo sfruttarle meglio. Ero avanti 2-1 nel terzo e ho servito per consolidare il vantaggio, ma l’emozione mi ha tradito. Dopo quel break non ha più sbagliato nulla.

Nel 4-4 del secondo set ho avuto palle break importanti, una l’ho giocata in slice e forse sono stato troppo passivo. Sono momenti che cambiano le partite, ma fa parte del gioco. Non ho giocato male, ma la differenza oggi è stata mentale.

Fisicamente stavo bene, ma nei giochi finali ho solo pensato a godermi il momento. Sentivo il mio nome urlato da tutta la tribuna, mi sono lasciato trasportare. Anche se stavo per uscire dal torneo, ho sorriso, ho guardato il mio allenatore, ho riso. È un lavoro, ma è anche la mia passione.”

È stata un’esperienza bellissima. Mi sono sentito come se fossi in Brasile, l’organizzazione mi ha fatto sentire a casa. È sicuramente uno dei mieitornei preferiti ora. Sapevo che il pubblico sarebbe stato caldo, ma viverlo da dentro è un’altra cosa.

Affrontare giocatori come Humbert, Tien e ora De Minaur mi aiuta a capire a che punto sono. Vedo chiaramente che sono sulla strada giusta. Ho giocato bene in tutte queste partite. È solo il mio secondo anno nel circuito, e sto ancora imparando molto.





Francesco Paolo Villarico