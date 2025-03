Zverev sorpassa Tsitsipas e continua la corsa a Miami. Fritz vendica Dallas e vola agli ottavi (Video)

Alexander Zverev ha superato un avvio incerto lunedì al Miami Open, centrando l’accesso agli ottavi di finale e stabilendo al contempo un nuovo record nei tornei ATP Masters 1000.

Il tedesco, testa di serie numero 1 e finalista a Miami nel 2018, ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 7-5, 6-4, rimontando da uno svantaggio di 1-4 nel primo set grazie a un impressionante parziale di otto giochi vinti su nove. Il successo gli consente di raggiungere il quarto turno in Florida per la quinta volta in carriera e portarsi avanti 3-2 nei confronti diretti con Thompson.

“Jordan ha reso le cose difficili, senza dubbio,” ha dichiarato Zverev. “È un giocatore di qualità e sa come spezzare il ritmo. Ma sono soddisfatto del mio livello da 1-4 in poi, ho perso solo un game nei successivi nove.”

Con questa vittoria, Zverev ha ottenuto l’81ª vittoria in un Masters 1000 dal 2020, superando Stefanos Tsitsipas (80) in cima alla speciale classifica del periodo. Seguono Medvedev (78), Sinner (77) e Hurkacz (69).

Classifica Vittorie Masters 1000 (dal 2020):

1. Alexander Zverev – 81

2. Stefanos Tsitsipas – 80

3. Daniil Medvedev – 78

4. Jannik Sinner – 77

5. Hubert Hurkacz – 69

Dopo un debutto negativo a Indian Wells, dove aveva perso all’esordio contro Griekspoor, questo è il secondo successo consecutivo per il numero 2 del mondo, che nel 2025 ha già raggiunto la finale degli Australian Open. A Miami affronterà ora il vincente della sfida tra Arthur Fils e Frances Tiafoe.

Dal punto di vista tecnico, Zverev ha mostrato solidità al servizio: ha vinto il 76% dei punti con la prima (32/42) e ben il 77% con la seconda (10/13), confermando l’efficacia del suo tennis anche nei momenti chiave del match.

Fritz vendica Dallas e raggiunge gli ottavi

Nella parte bassa del tabellone, il numero 1 americano Taylor Fritz, testa di serie numero 3, ha battuto Denis Shapovalov per 7-5, 6-3, riscattando la sconfitta subita lo scorso mese a Dallas. Fritz ha dominato il servizio nel secondo set, vincendo tutti e 17 i punti con la prima palla e chiudendo in 86 minuti.

“A Dallas ho perso una partita che, se giocassimo dieci volte, vincerei nella maggior parte dei casi,” ha detto Fritz. “Oggi ho risposto meglio e lui mi ha dato qualche aiuto in più con qualche doppio fallo.”

Nonostante un’interruzione di 10 minuti per un’emergenza medica a bordo campo — che aveva favorito il recupero di Shapovalov da 2-5 a 5-5 — Fritz ha ritrovato la concentrazione nel momento decisivo. Il canadese ha ceduto il servizio a zero nel dodicesimo gioco, e da lì il match ha preso una direzione chiara.

Con questa vittoria, Fritz si porta avanti nella corsa agli ottavi, dove sfiderà Adam Walton, lucky loser australiano che ha superato Coleman Wong in tre set. Walton è solo il quarto lucky loser della storia a spingersi fino al quarto turno a Miami.





