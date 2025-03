WTA 125 Antalya 2: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza azzurra

WTA 125 Antalya 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Olga Danilovic vs (WC) Adelina Lachinova

Jana Fett vs (WC) Anastasiia Gureva

(Q) Tatiana Prozorova vs Simona Waltert

Sara Bejlek vs (7) Petra Martic

(3) Kamilla Rakhimova vs Maja Chwalinska

(Q) Noma Noha Akugue vs Oksana Selekhmeteva

Dalma Galfi vs Elsa Jacquemot

Darja Semenistaja vs (6) Anca Todoni

(5) Maria Lourdes Carle vs Leyre Romero Gormaz

(WC) Ipek Oz vs Ana Bogdan

Xinyu Gao vs Celine Naef

Veronika Erjavec vs (4) Jil Teichmann

(8) Sijia Wei vs (Q) Sinja Kraus

Victoria Jimenez Kasintseva vs (WC) Cagla Buyukakcay

(Q) Elena Pridankina vs Ella Seidel

Panna Udvardy vs (2) Jessica Bouzas Maneiro