Novak Djokovic da record: 411 vittorie nei Masters 1000, superato Nadal

Novak Djokovic continua a riscrivere la storia del tennis. Domenica, al Miami Open, il fuoriclasse serbo ha ottenuto la sua 411ª vittoria in carriera nei tornei ATP Masters 1000, battendo l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Un successo che gli permette di superare Rafael Nadal e diventare il giocatore con più vittorie nella storia di questa prestigiosa categoria.

Djokovic era arrivato in Florida con 409 vittorie nei Masters 1000, a una sola lunghezza dal rivale spagnolo. Dopo due match vinti a Miami, ha prima pareggiato e poi infranto il record.

I leader per vittorie nei Masters 1000

| Giocatore | W/L | Titoli |

|——————-|————|——–|

| Novak Djokovic | 411-91 | 40 |

| Rafael Nadal | 410-90 | 36 |

| Roger Federer | 381-108 | 28 |

| Andy Murray | 230-101 | 14 |

| Andre Agassi | 209-73 | 17 |

| Tomas Berdych | 191-117 | 1 |

| Pete Sampras | 190-70 | 11 |

| David Ferrer | 189-122 | 1 |

| Stan Wawrinka | 166-123 | 1 |

| Andy Roddick | 157-70 | 5 |

La prima vittoria di Djokovic in un Masters 1000 risale al 2005, a Parigi, contro Victor Hanescu. Da allora, il 37enne ha collezionato 40 titoli nei Masters 1000, un altro record assoluto. Il primo trionfo arrivò proprio a Miami nel 2007, torneo che ora punta a conquistare per la settima volta, altro primato in vista.

Nel 2018, Djokovic è diventato il*primo (e unico) giocatore ad aver vinto tutti e nove i tornei Masters 1000. Due anni dopo, nel 2020, è riuscito a vincere ciascuno di essi almeno due volte.

I numeri di Djokovic nei Masters 1000

| Torneo | W/L | Titoli |

|—————-|———-|——–|

| Canada | 37-7 | 4 |

| Cincinnati | 45-12 | 3 |

| Indian Wells | 51-11 | 5 |

| Madrid | 30-9 | 3 |

| Miami | 46-7 | 6 |

| Monte-Carlo | 39-15 | 2 |

| Parigi | 50-9 | 7 |

| Roma | 68-12 | 6 |

| Shanghai | 39-6 | 4 |

*Nota: Djokovic ha anche un bilancio di 6-3 ad Amburgo, che è stato un torneo Masters 1000 fino al 2008.*

Percentuali leggendarie

Con un record di 411-91 nei Masters 1000, Djokovic vanta una percentuale di vittorie dell’81,9%. Solo Nadal ha una percentuale superiore, con l’82% (410-90). Nessun altro tennista ha superato l’80% in questa categoria.

Ora, a Miami, Novak è a caccia di un doppio traguardo: il settimo titolo in Florida (altro record) e il primo Masters 1000 dal 2023, quando vinse a Parigi. Se la forma è quella vista finora, la storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.