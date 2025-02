A Marsiglia dominio Altmaier: Nardi ko in 70 minuti

Luca Nardi esce di scena al primo turno dell’ATP 250 di Marsiglia, sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier con un perentorio 6-2 6-2 in una partita senza storia.

Primo set

I primi cinque game sono stati combattuti, ma con Altmaier capace di vincerne quattro grazie a un tennis solido e vario. Il tedesco ha fatto la differenza con il servizio (7 ace nel primo set) e un rovescio lungolinea particolarmente efficace. Nardi non è riuscito a trovare contromisure, commettendo diversi errori non forzati soprattutto di dritto. Il parziale si è chiuso sul 6-2 con l’ennesimo ace del tedesco.

Secondo set

Anche nel secondo set Altmaier ha preso subito il comando delle operazioni con un break in apertura, salendo rapidamente sul 5-1 annullando però tre palle break complessivamente nel quarto e sesto gioco.

Il marchigiano ha mostrato segni di frustrazione e un atteggiamento poco positivo, evidenziato da una smorzata giocata in piedi e finita addirittura in corridoio sul punteggio di 2-0. Altmaier ha continuato a dominare con il servizio (arrivando a 10 ace totali) e un gioco vario fatto di slice profondi e tocchi precisi sotto rete, chiudendo ancora 6-2.

Le statistiche

Altmaier ha chiuso con 10 ace e una prestazione quasi perfetta al servizio. Il tedesco ha mostrato particolare efficacia con il rovescio, colpo con cui ha costruito molti punti importanti sia in lungolinea che con tocchi sottili sotto rete. Per Nardi una giornata da dimenticare, con tanti errori non forzati soprattutto dal lato del dritto e un atteggiamento in campo non sempre all’altezza.

Una sconfitta netta per il marchigiano, che dovrà lavorare per ritrovare la giusta condizione fisica e mentale. Per Altmaier invece una vittoria convincente che lo proietta al secondo turno con grande fiducia.

Statistica Nardi 🇮🇹 Altmaier 🇩🇪 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 198 297 Ace 0 10 Doppi falli 1 1 Prima di servizio 36/67 (54%) 30/53 (57%) Punti vinti sulla prima 26/36 (72%) 25/30 (83%) Punti vinti sulla seconda 7/31 (23%) 12/23 (52%) Palle break salvate 7/11 (64%) 4/4 (100%) Giochi di servizio giocati 8 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 64 192 Punti vinti sulla prima di servizio 5/30 (17%) 10/36 (28%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/23 (48%) 24/31 (77%) Palle break convertite 0/4 (0%) 4/11 (36%) Giochi di risposta giocati 8 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 33/67 (49%) 37/53 (70%) Punti vinti in risposta 16/53 (30%) 34/67 (51%) Totale punti vinti 49/120 (41%) 71/120 (59%)





Marco Rossi