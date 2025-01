Zverev: “Pronto per il mio primo Slam. Djokovic merita più rispetto” (Video)

Alexander Zverev è a un passo dal suo primo titolo del Grande Slam dopo il ritiro di Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2025. Il tedesco, che ha già vissuto due cocenti delusioni in finali Slam, si presenta a questo appuntamento con una maturità e una consapevolezza diverse, frutto di un percorso di crescita sia tecnico che mentale.

“Il livello del primo set era altissimo da entrambe le parti, per questo non mi aspettavo il suo ritiro”, ha commentato Zverev sulla semifinale interrotta. Il tedesco ha poi rivelato i dettagli del post-partita: “Ho parlato con il suo team e mi hanno spiegato della lesione. Uno strappo muscolare è un problema che non migliora giocando, è impossibile continuare a lungo in queste condizioni”.

La stima per Djokovic è emersa chiaramente nelle parole di Zverev: “Ammiro moltissimo tutto quello che ha fatto Novak, provo un enorme rispetto per lui. La gente dovrebbe apprezzare di più quanto ha dato al tennis negli ultimi 20 anni. Ha vinto questo torneo con l’addominale rotto, è dieci volte campione qui… Merita molto più rispetto da parte di tutti”.

Il rapporto tra i due campioni si è consolidato negli ultimi mesi, come ha rivelato lo stesso Zverev: “Dopo gli US Open ero moralmente a terra. Sentivo di aver sprecato un’opportunità e non mi vedevo più in grado di vincere tornei importanti. A Shanghai abbiamo passato molto tempo insieme, ci siamo allenati e gli ho chiesto come gestiva i momenti difficili della sua carriera. È stato incredibilmente onesto e aperto con me, mi ha raccontato come è riuscito a superare le situazioni più complesse. Il suo supporto significa moltissimo per me, specialmente perché viene da qualcuno che ammiro così tanto”.

La svolta nella preparazione di Zverev è arrivata dopo l’ultima delusione agli US Open: “Ho capito che dovevo migliorare alcuni aspetti se volevo realizzare il mio sogno. Mi sono concentrato soprattutto sulla condizione fisica. Ho richiamato Jez Green come preparatore atletico, con cui avevo già lavorato per sette anni. Con lui mi sentivo uno dei giocatori più forti fisicamente nel circuito. Nella finale contro Carlos al Roland Garros mi sono esaurito fisicamente, e ho deciso che non doveva più succedere”.

Questo Australian Open rappresenta per Zverev la terza opportunità di conquistare un Major, e il tedesco si sente pronto: “Ora sono preparato per vincere un Grande Slam. Ho lavorato su tutti gli aspetti che necessitavano miglioramenti, sia fisici che mentali. L’esperienza delle finali precedenti mi ha insegnato molto, e questa volta mi sento davvero pronto per fare l’ultimo passo”.

Il supporto di Djokovic ha un significato particolare per Zverev: “Che mi sostenga e desideri vedermi vincere uno Slam è qualcosa di speciale. Non è solo uno dei più grandi di sempre, ma è anche qualcuno che ha attraversato momenti simili nella sua carriera prima di diventare il campione che è oggi”.

Ora Zverev ha davanti a sé l’opportunità di entrare nella storia del tennis tedesco, aggiungendo il suo nome alla lista dei vincitori Slam. La sua evoluzione, sia come atleta che come persona, sembra averlo portato al momento giusto per questo traguardo storico.





Francesco Paolo Villarico