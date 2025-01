Celikbilek inizia la riabilitazione dopo l’intervento al cervello

Arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Altug Celikbilek, il tennista turco che lo scorso dicembre ha vissuto momenti drammatici durante un torneo ITF M25 a Monastir. Il 28enne aveva subito un’emorragia cerebrale mentre era in campo, un evento che ha sconvolto il mondo del tennis.

Dopo i primi esami medici, Celikbilek era stato trasportato d’urgenza in Turchia, suo paese natale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un tumore cerebrale. A più di un mese da quel drammatico evento, emergono i primi segnali positivi nel suo percorso di recupero.

La compagna del tennista, Eliessa Vanlangendonck, ha condiviso su Instagram un aggiornamento che fa ben sperare: Altug ha iniziato a lavorare in palestra, muovendo i primi passi verso il ritorno alla normalità. Nonostante siano ancora evidenti alcune conseguenze dell’intervento, questo rappresenta un importante passo avanti nel suo processo di riabilitazione.

Resta ancora incerto se il tennista, habitué del circuito Challenger, potrà tornare a competere sui campi da tennis. In questo momento, tuttavia, la priorità rimane il suo completo recupero fisico.





Marco Rossi