Australian Open: Bolelli-Vavassori volano in semifinale, battuti Borges-Cabral senza perdere set

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano la loro marcia trionfale agli Australian Open 2025. La coppia azzurra, testa di serie numero 3, ha raggiunto la semifinale battendo i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral con il punteggio di 6-4, 7-6(3).

Un percorso finora impeccabile quello degli italiani, che non hanno ancora perso un set nel torneo e hanno vinto tutti e quattro i tie-break disputati. Dopo aver eliminato Frantzen-Jebens, Darderi-Hidalgo e Martinez-Munar, la coppia finalista dello scorso anno si prepara ora alla sfida contro A. Goransson / S. Verbeek che hanno sconfitto in tre set i numeri 1 del mondo Arevalo-Pavic.

Per Bolelli, recentemente salito al numero 6 del ranking dopo il successo ad Adelaide, si tratta della quarta semifinale all’Australian Open in doppio, torneo che lo ha visto trionfare nel 2015 insieme a Fabio Fognini, prima coppia tutta italiana a vincere uno Slam in doppio maschile dai tempi di Pietrangeli-Sirola (Roland Garros 1959).

Vavassori, numero 7 del ranking di doppio, raggiunge invece la sua terza semifinale Slam, tutte conquistate con Bolelli dopo le finali a Melbourne e al Roland Garros nel 2024.

I loro avversari di oggi, Borges e Cabral, avevano sorpreso al primo turno eliminando la testa di serie numero 5 Mektic-Venus, raggiungendo il loro miglior risultato in uno Slam prima di arrendersi alla solidità della coppia italiana.





Marco Rossi