Australian Open: da Djokovic ad Alcaraz, una giornata di record e polemiche

Un’altra giornata ricca di notizie agli Australian Open 2025, con protagonisti i big del tennis mondiale.

Djokovic raggiunge Federer

Novak Djokovic ha eguagliato Roger Federer raggiungendo i quarti di finale a Melbourne per la 15ª volta, superando Rafa Nadal fermo a 14. Il serbo ha però fatto notizia per aver rifiutato l’intervista post-partita dopo i commenti offensivi del giornalista Tony Jones di Channel 9, che lo aveva definito “superato” e “sopravvalutato”.

I’m sure TJ would never ever have said this about Fed or Nadal.

Very ugly hey @DjokerNole

Unprofessional @9NewsMelb pic.twitter.com/1rDob11pvX

— Valerie💐 (@AussieVal10) January 17, 2025