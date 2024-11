Da Rovereto – Luca Nardi avanza: Prosegue la missione Australia

La stagione di Luca Nardi è stata a due facce. Dopo il dirompente inizio, sublimato dalla vittoria contro Novak Djokovic a Indian Wells, è entrato in crisi dopo la separazione con coach Giorgio Galimberti. Il calo in classifica ha messo a rischio l’ammissione diretta all’Australian Open 2025, ma proprio a fine stagione sembra aver ritrovato la forma. La finale a Helsinki ha riacceso le speranze, ma per avere chance di evitare le qualificazioni a Melbourne deve arrivare in finale al Trofeo Perrel-FAIP di Rovereto (120.950€, Mapei). Vincendo il torneo, invece, ne avrebbe la ragionevole certezza. Intanto è giunto nei quarti nel migliore dei modi, impiegando appena 54 minuti per rifilare un doppio 6-2 al tedesco Max Hans Rehberg, suo coetaneo ma decisamente meno formato di lui. Nonostante i buoni risultati nel 2024, Rehberg è parso molto distante dal livello di un buon Nardi. C’è stata partita nei primi quattro game, poi il pesarese ha sfoderato le sue doti di formidabile colpitore, tirando un vincente dopo l’altro. Anche nel secondo set, lo strappo decisivo è giunto al sesto game. Ma il compito non è finito: nei quarti troverà Oleg Prihodko, con vista su una possibile semifinale contro Martin Landaluce che sarebbe – come dicono gli americani – un match pop-corn. Il programma di venerdì scatterà alle ore 13 con l’impegno di Landaluce, opposto al francese Geoffrey Blancaneaux: lo spagnolo è a caccia di punti preziosi per conquistare in extremis un posto alle Next Gen Finals. A seguire, Nardi cerca la semifinale contro Prihodko. Il clou sarà il match delle 19.30, con Francesco Maestrelli che proverà a contrastare la fisicità di Dino Prizmic. L’ingresso sarà gratuito per il primo match, mentre a partire da Nardi-Prihodko l’ingresso sarà riservato ai possessori del biglietto. Nel tabellone di doppio si giocherà una sola semifinale, poiché nella serata di giovedì è arrivato il forfait di Jelle Sels per un problema fisico. Per questo, il duo indiano Balaj-Bollipalli è già qualificato per la finale di sabato.

TROFEO PERREL-FAIP ROVERETO (120.950€, Mapei)

Secondo Turno Singolare

Oleg Prihodko (UCR) b. Luka Mikrot (CRO) 6-2 6-3

Alexey Vatutin (RUS) b. Daniel Masur (GER) 6-2 7-5

Dino Prizmic (CRO) b. Borna Coric (CRO) 6-3 4-6 7-5

Luca Nardi (ITA) b. Max Hans Rehberg (GER) 6-2 6-2

Quarti di Finale Doppio

Theo Arribage / Francisco Cabral (FRA-POR) b. Francesco Maestrelli / Samuel Vincent Ruggeri (ITA-ITA) 6-3 6-2

N. Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli (IND-IND) b. Filippo Romano / Stefano Travaglia (ITA-ITA) 6-3 6-2

Jakob Schnaitter / Mark Wallner (GER-GER) b. Milos Karol / Vitaliy Sachko (SVK-UCR) 6-3 6-4

Oleg Prihodko / Jesse Sels (UCR-NED) n. Filip Bergevi / Johannes Ingildsen (SWE-DAN) 7-6(2) 3-6 12-10

Center Court – ore 13:00

Martin Landaluce vs Geoffrey Blancaneaux

Oleg Prihodko vs Luca Nardi

Alexey Vatutin vs August Holmgren (Non prima 17:00)

Dino Prizmic vs Francesco Maestrelli (Non prima 19:30)

Court 1 – ore 14:00

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Theo Arribage / Francisco Cabral