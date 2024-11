ATP Finals, boom di ascolti per Sinner: oltre 5 milioni davanti alla TV per la finale

Il trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals ha catalizzato l’attenzione di milioni di italiani. La finale contro Fritz ha registrato numeri da record: 5,2 milioni di telespettatori totali, con 3,5 milioni su Rai2 (20,8% di share) e 1,7 milioni su Sky (6,4% di share), per uno share complessivo del 27,2%.

L’audience del tennista altoatesino è cresciuta costantemente durante il torneo torinese:

– vs De Minaur: 2,3 milioni (superando Napoli-Inter su Dazn con 1,7 milioni)

– vs Fritz (girone): 2,9 milioni

– vs Medvedev: 2,8 milioni (nonostante la concorrenza della Nazionale)

– vs Ruud (semifinale): 3,1 milioni

– vs Fritz (finale): 5,2 milioni

Solo la finale del 2023 contro Djokovic, con 6,7 milioni di spettatori, ha fatto meglio. La finale di domenica ha superato anche gli ascolti della finale degli US Open 2024 (3,3 milioni su Sky e SuperTennis), confermando il fenomeno “Sinner” come un vero evento nazional-popolare che ha incollato allo schermo più di un italiano su quattro.





Francesco Paolo Villarico