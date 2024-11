Forlán Debutta nel Tennis Professionistico (Video)

L’ex stella del calcio uruguaiano Diego Forlán, 45 anni, ha fatto il suo esordio nel tennis professionistico al Challenger di Montevideo. In coppia con Federico Coria nel doppio, sono stati sconfitti dai boliviani Boris Arias e Federico Zeballos con il punteggio di 6-1 6-2.

Nonostante il risultato, Forlán ha mostrato buone doti, particolarmente nel gioco a rete. “Mi sono sentito un po’ tennista”, ha commentato l’ex calciatore dopo la partita. Non è la sua prima esperienza nel tennis, avendo già raggiunto una finale nel circuito ITF ad Asunción quest’anno.

Il pubblico di Montevideo ha apprezzato questa nuova avventura sportiva di uno dei suoi beniamini, dimostrando che non è mai troppo tardi per mettersi alla prova in una nuova disciplina.





Marco Rossi