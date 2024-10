Cobolli si ritira da Parigi Bercy

Flavio Cobolli ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi Bercy, per il persistere del problema muscolare alla spalla destra che l’ha costretto al ritiro la scorsa settimana Vienna. Il romano nella fase finale dell’incontro di secondo turno vs. De Minaur, dopo aver ripreso il break all’australiano, si è fatto male alla spalla destra, il muscolo tra la spalla e il braccio, forzandolo a ritirarsi sul 3-1 del secondo set. Sono passati pochi giorni da quel problema e precauzionalmente l’azzurro ha deciso di cancellarsi dal torneo parigino.

Cobolli doveva giocare domani uno dei match di cartello di primo turno dell’ultimo Masters 1000 stagionale, contro l’idolo locale Richard Gasquet, che già ha annunciato il proprio ritiro all’edizione 2025 di Roland Garros.

Peccato per Flavio, ma certamente avrà prevalso la prudenza per recuperare al 100% dall’infortunio ed essere pronto, totalmente guarito, per un’eventuale (anzi molto probabile) chiamata di Volandri in David Cup per le Final 8 di Malaga, dove il team italiano difenderà la coppa vinta lo scorso anno.

Mario Cecchi