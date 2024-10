Dal doppio con Alcaraz alla sfida con Ruud: il mondo di Holger Rune

Nel mondo del tennis professionistico, dove la competizione è feroce, emergono anche belle storie di amicizia che attraversano i confini nazionali. Un esempio significativo è quello di Holger Rune, il talento danese che ha costruito solidi legami con alcuni dei suoi coetanei più promettenti del circuito.

Il rapporto più notevole è quello con Carlos Alcaraz, che risale alle loro prime esperienze giovanili. I due hanno condiviso numerosi momenti significativi, tra cui spicca la loro storica partecipazione in doppio al torneo Le Petits As. Questa collaborazione precoce ha gettato le basi per un’amicizia duratura, alimentata dalla loro comune età e dalle esperienze condivise nel circuito internazionale.

In un recente video, registrato con la figlia del doppista Santiago González, Rune ha rivelato che Alcaraz è diventato uno dei suoi principali punti di riferimento nel circuito. Ma il circolo di amicizie del danese nel tennis non si limita al campione spagnolo: include anche gli italiani Lorenzo Musetti e Luca Nardi, a dimostrazione di come lo sport possa creare legami che superano le rivalità nazionali.

Mentre il dibattito sulla intensità del calendario tennistico continua ad animare il circuito ATP, con preoccupazioni riguardo il sovraccarico di impegni per i giocatori, paradossalmente molti atleti continuano a partecipare a eventi di esibizione durante la pre-season. L’ultimo annunciato è un interessante confronto tra Holger Rune e Casper Ruud, programmato per il 3 dicembre a Copenaghen. L’evento, promosso con un accattivante video promozionale, si propone di stabilire chi sia il “vero vichingo” tra i due rappresentanti del tennis nordico. Al di là dell’aspetto competitivo, l’incontro rappresenta un’importante opportunità per promuovere il tennis nella regione scandinava, mettendo di fronte i suoi due maggiori esponenti.





Francesco Paolo Villarico