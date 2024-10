Monfils si ritira, Musetti è già nei quarti all’ATP 500 di Vienna (aspetta Zverev o Giron)

Notizia flash da Vienna: Lorenzo Musetti è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna senza disputare il suo match di secondo turno, previsto per domani. Il suo avversario, Gael Monfils, ha deciso di ritirarsi (“illness” la motivazione, in pratica non si sente bene, o eccessivo affaticamento come riporta il collega francese Fredreric Verdier), quindi l’azzurro è già tra i migliori otto del torneo austriaco, dopo il suo esordio vincente contro Sonego di ieri sera.

Musetti nei quarti attende l’esito del match (al via alle ore 18 di oggi pomeriggio) tra Alexander Zverev, primo nel seeding del torneo, e lo statunitense Marcos Giron. È la sua ottava presenza ai quarti nel 2024 per Lorenzo.

Domani si giocheranno l’accesso a quarti di finale a Vienna anche altri due italiani: Luciano Darderi, opposto a Jack Draper (primo match di giornata sul campo principale, alle 13.30), e Flavio Cobolli, opposto ad Alex De Minaur (non prima delle 18, terzo incontro sul Centre court).

Marco Mazzoni