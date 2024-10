Challenger Olbia, Campinas, Shenzhen, Calgary e Saint Brieuc: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Olbia 🇮🇹 (Italia), 1° Turno – cemento

ATP Olbia Stefano Travaglia • Stefano Travaglia 30 7 4 Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 0 5 0

Stefano Travagliavs Jacopo Berrettini

Samuel Vincent Ruggeri vs Benoit Paire



Remy Bertola vs Federico Cina



Maxime Janvier vs Mattia Bellucci (Non prima 16:00)



Luca Nardi vs Javier Barranco Cosano (Non prima 18:30)



Campo 1 – ore 10:00

Enrico Dalla Valle vs Daniel Merida



ATP Olbia Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 30 4 3 Daniel Merida • Daniel Merida 30 6 3

Andrea Vavassori vs Jan Choinski



Rudolf Molleker vs Matteo Gigante



Hynek Barton vs Dennis Novak



ATP Olbia Constant Lestienne [6] Constant Lestienne [6] 6 6 Sergey Fomin Sergey Fomin 0 3 Vincitore: Lestienne

Constant Lestiennevs Sergey Fomin

Oleksii Krutykh vs Emilio Nava



ATP Olbia Oleksii Krutykh Oleksii Krutykh 0 0 Emilio Nava Emilio Nava 0 0

Steven Diez vs Laurent Lokoli



Inigo Cervantes / David Pichler vs George Goldhoff / Alexandru Jecan



Zdenek Kolar / David Vega Hernandez vs Daniel Cukierman / Johannes Ingildsen



CHALLENGER Saint Brieuc 🇫🇷 (Francia), 1° Turno – cemento (al coperto)

ATP St. Brieuc Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 30 4 Valentin Royer [5] • Valentin Royer [5] 15 1

Bernabe Zapata Mirallesvs Valentin Royer

Egor Gerasimov vs Antoine Escoffier



Geoffrey Blancaneaux vs Gregoire Barrere



Titouan Droguet vs Lucas Poullain (Non prima 16:00)



Lucas Pouille vs Ricardas Berankis (Non prima 18:30)



Antoine Cornut-Chauvinc vs Mathias Bourgue



COURT TCSB – ore 11:00

Paul Jubb vs Nikolas Sanchez Izquierdo



Max Hans Rehberg vs Sascha Gueymard Wayenburg



Kyle Edmund vs Jakub Paul



Benjamin Bonzi / Sascha Gueymard Wayenburg vs Tristan Lamasine / Matteo Martineau (Non prima 16:00)



Clement Chidekh / Luca Sanchez vs Gregoire Barrere / Victor Barrere



Geoffrey Blancaneaux / Gabriel Debru vs Liam Hignett / James Mackinlay



CHALLENGER Campinas 🇧🇷 (Brasile), 1° Turno – terra battuta

Roman Andres Burruchagavs Andrea Collarini

Federico Agustin Gomez vs Pedro Sakamoto (Non prima 16:30)



Adolfo Daniel Vallejo vs Matheus Pucinelli De Almeida (Non prima 18:00)



Tomas Barrios Vera vs Felipe Meligeni Alves (Non prima 22:00)



Camilo Ugo Carabelli vs Gustavo Heide



Tristan Boyervs Juan Bautista Torres

Gastao Elias vs Juan Carlos Prado Angelo



Facundo Mena vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 18:00)



Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova



Quadra 4 – ore 15:00

Matias Soto vs Murkel Dellien



Daniel Dutra da Silva vs Karue Sell



Luis Britto / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Scott Duncan / Hunter Reese (Non prima 18:00)



CHALLENGER Calgary 🇨🇦 (Canada), 1° Turno – cemento (al coperto)

Cleeve Harpervs Aidan Mayo

Alfredo Perez vs Vasek Pospisil (Non prima 21:00) (Non prima 02:00)



Borna Gojo vs James Trotter



Rogers Court – ore 18:00

Borna Gojo vs James Trotter



Justin Boulais vs Louis Wessels (Non prima 21:00)



Gonzalo Oliveira vs Liam Draxl



Tim Handel vs Govind Nanda



Nicolas Mejiavs Bruno Kuzuhara

Ryan Seggerman vs Murphy Cassone



Maks Kasnikowski vs Cem Ilkel (Non prima 21:00)



Andres Martin vs Alex Martinez



Benjamin Thomas George vs Andre Ilagan



Bernard Tomic vs Patrick Maloney



ATP Shenzhen (Longhua) Jie Cui Jie Cui 4 3 Adam Walton [2] Adam Walton [2] 6 6 Vincitore: Walton

Adam Waltonvs Jie Cui

Fajing Sun vs Ryuki Matsuda



ATP Shenzhen (Longhua) Ryuki Matsuda Ryuki Matsuda 5 3 Fajing Sun Fajing Sun 7 6 Vincitore: Sun

Rigele Te vs Yuta Shimizu



ATP Shenzhen (Longhua) Rigele Te • Rigele Te 0 6 3 Yuta Shimizu [7] Yuta Shimizu [7] 15 3 4

Francis Casey Alcantara / Yu Hsiou Hsu vs Yan Bai / Jie Cui (Non prima 09:00)



ATP Shenzhen (Longhua) Petr Bar Biryukov / Saba Purtseladze • Petr Bar Biryukov / Saba Purtseladze 0 5 6 0 Yan Bai / Jie Cui Yan Bai / Jie Cui 0 7 4 0

Court 3 – ore 04:00

Ramkumar Ramanathan vs Ugo Blanchet



ATP Shenzhen (Longhua) Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 7 6 7 Ugo Blanchet [4] Ugo Blanchet [4] 6 7 6 Vincitore: Ramanathan

Tianhui Zhang vs Philip Sekulic



ATP Shenzhen (Longhua) Tianhui Zhang Tianhui Zhang 3 6 7 Philip Sekulic Philip Sekulic 6 3 5 Vincitore: Zhang

Arthur Cazaux vs Yaojie Zeng



ATP Shenzhen (Longhua) Arthur Cazaux [1] Arthur Cazaux [1] 6 6 Yaojie Zeng Yaojie Zeng 3 2 Vincitore: Cazaux

Mackenzie McDonald vs Thomas Fancutt



ATP Shenzhen (Longhua) Mackenzie McDonald [5] • Mackenzie McDonald [5] 30 4 Thomas Fancutt Thomas Fancutt 15 4

Court 5 – ore 04:00

Rio Noguchi vs Yusuke Takahashi



ATP Shenzhen (Longhua) Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 3 2 Rio Noguchi Rio Noguchi 6 6 Vincitore: Noguchi

James McCabe vs Vadym Ursu



ATP Shenzhen (Longhua) James McCabe [8] James McCabe [8] 2 6 6 Vadym Ursu Vadym Ursu 6 3 3 Vincitore: McCabe

Arthur Weber vs Kaichi Uchida



ATP Shenzhen (Longhua) Arthur Weber Arthur Weber 4 7 6 Kaichi Uchida Kaichi Uchida 6 5 3 Vincitore: Weber

Mitsuki Wei Kang Leong vs Kris Van Wyk