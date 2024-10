Alcaraz eliminato a Shanghai: “Machac ha Giocato da Top 5” (sintesi video della partita)

La notizia del ritiro di Rafa Nadal potrebbe offuscare un po’ quanto accaduto oggi a Shanghai, dove Carlos Alcaraz è stato eliminato ai quarti di finale da un incredibile Tomas Machac. Il murciano è rimasto a una partita dal ritrovarsi di nuovo in campo con Sinner, e lascia il tour asiatico con un titolo, ma con un sapore agrodolce per non aver saputo o potuto ribaltare l’incontro contro il ceco.

Nonostante tutto, il murciano se ne va contento e orgoglioso per ciò che ha fatto in queste due settimane in Cina. Alcaraz non ha avuto remore nell’ammettere in conferenza stampa la superiorità odierna di Machac, che lo ha lasciato quasi senza risposta.

Sul suo tour asiatico:

“È stato un grande tour. Vincere il titolo a Pechino è stato un grande traguardo. Quest’anno, a Shanghai, ho migliorato quello che ho fatto l’anno scorso, quindi è una cosa positiva. Sono un po’ deluso per la sconfitta di oggi. Volevo andare più avanti e giocare la semifinale con Jannik, ma così è il tennis. Devo solo accettarlo. Amo la Cina e sono orgoglioso della mia performance qui.”

Il fattore chiave della vittoria di Machac:

“Ho sentito di giocare contro un Top 5. Nemmeno un Top 10, ma un Top 5. Il suo livello è stato molto alto. Ho aspettato che mi desse un’opportunità, che mi aprisse una finestra, ma non l’ha fatto. Dal primo all’ultimo game, il suo livello è stato molto alto. La sua velocità di palla è incredibile. Mi sono sentito bene in campo. Ho colpito bene, mi sono mosso bene… ma, ad essere onesto, è arrivato un punto in cui non sapevo cosa fare. Questa è stata una di quelle partite in cui non potevo giocare sul suo dritto. Ogni volta che gli tiravo di diritto era un winner, o la palla successiva che metteva era un winner. È stata una follia. Mi ha messo sotto pressione al limite, al punto di dover pensare dove mettere la palla nel punto più corretto possibile o mi avrebbe fatto correre dappertutto. Questa pressione è stata la chiave.”

Piani futuri:

“Andrò in Arabia Saudita. Cercherò di dimenticarmi lì di questa sconfitta. Poi, giocherò a Parigi e alle ATP Finals, terminando con la Coppa Davis. Cercherò di fare del mio meglio in questi tornei per potermi avvicinare a Jannik.”