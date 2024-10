Italiani in evidenza nell’Itf del Forte Village

Mercoledì intenso per il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo). La pioggia del martedì ha infatti portato a un programma corposo oggi.

Nel singolare maschile, oltre alla testa di serie numero 1 Gianluca Mager, alla 4 Francesco Maestrelli e ad Alessandro Spadola, sono approdati al secondo turno anche il numero 3 del seeding Lorenzo Giustino (6-4, 2-6, 6-3 sul belga Gilles Bailly, già vincente su questi campi), Luciano Carraro (6-4, 6-3 a Niccolò Catini nel match tra qualificati), Alexander Weis (7-5, 6-4 sul bulgaro Yanaki Milev) e Gabriele Pennaforti (6-1, 6-2 su qualificato Gabriele Maria Noce)..

Sconfitta per la wild card Carlo Alberto Caniato (doppio 6-4 dal ceco Martin Krumich, numero 7 del tabellone).

Nel torneo femminile, esordio positivo per Anastasia Abbagnato (che sorprende 6-3, 6-1 l’ellenica Sapfo Sakellaridi, numero 6 del seeding), Matilde Paoletti (6-2, 6-1 alla qualificata romena Arina Vasilescu), Tatiana Pieri (6-1, 6-3 alla slovena Nika Radisic), Alessandra Mazzola (che non ha concesso giochi alla lituana Iveta Dapkute in una sfida tra qualificate) e per la wild card Noemi Basiletti (6-1, 6-4 nel derby tricolore contro Miriana Tona.

Sconfitte per Arianna Zucchini (6-2, 6-1 dalla francese Alice Tubello, testa di serie numero 1) e per le wild card Vittoria Paganetti (6-3, 6-1 dalla qualificata sudafricana Isabella Kruger) ed Enola Chiesa (doppio 6-1 dall’australiana Tina Smith, numero 8 del seeding).