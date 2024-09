Osaka è arrivata a Pechino con Mouratoglou

Non c’è stato ancora un annuncio ufficiale, ma dalle foto che arrivano da Pechino sembra scontato che Patrick Mouratoglou sia diventato il nuovo coach di Naomi Osaka. La quattro volte campionessa Slam è sbarcata nella capitale cinese insieme al noto coach francese, come riporta il canale Instagram del torneo e il post seguente:

Osaka ha posto fine pochi giorni fa al suo rapporto con l’allenatore Wim Fissette che la seguiva fin da US Open 2020. Non soddisfatta delle sue ultime prestazioni, e di un 2024 non eccellente, la nipponica prova il rilancio insieme a Mouratoglou, liberatosi da una controversa collaborazione con Holger Rune. I due erano già stati fotografati insieme qualche giorno fa a Los Angeles, in una sessione di allenamento.

In passato l’allenatore francese – molto noto anche come opinionista di Eurosport negli Slam e per i tanti contributi social e collaborazioni varie – ha guidato per molti anni Serena Williams, e poi Simona Halep, collaborazione questa terminata molto male con la positività della rumena e squalifica – poi ridotta – per colpa di integratori contaminati forniti proprio da membri dal team Mouratoglou, come lo stesso coach ha ammesso.

Al momento Osaka posta nelle sue storie social nuovi capi d’abbigliamento forniti dal suo sponsor tecnico, e a US Open ha fatto molto parlare il suo completo da gioco, con un fiocco a dir poco “ingombrante”. Vedremo se Mouratoglou riuscirà a rilanciare le azioni sportive della giapponese, rientrata sul tour dopo la maternità.

Mario Cecchi