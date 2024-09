Coppa Davis 2024: l’Italia sfiderà l’Argentina nei quarti di finale

Il sorteggio per la Final 8 della Coppa Davis 2024 ha delineato il percorso delle squadre in lotta per l’ambito trofeo. L’evento, che si terrà dal 19 al 24 novembre 2024 presso il ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga, vedrà l’Italia, campione in carica, affrontare in una sfida impegnativa contro l’Argentina nei quarti di finale.

Ecco il tabellone dei quarti di finale

1. 🇮🇹 Italia vs 🇦🇷 Argentina

2. 🇺🇸 USA vs 🇦🇺 Australia

3. 🇨🇦 Canada vs 🇩🇪 Germania

4. 🇪🇸 Spagna vs 🇳🇱 Olanda

Gli altri incontri vedono confronti altrettanto interessanti: gli Stati Uniti, nazione con il maggior numero di titoli in Coppa Davis, affronteranno l’Australia, altra potenza storica del tennis mondiale. Il Canada, vincitore nel 2022, se la vedrà con una Germania sempre temibile, mentre la Spagna, padrona di casa, dovrà superare l’ostacolo Olanda per avanzare in semifinale.





Marco Rossi