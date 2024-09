ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Il programma completo di Giovedì 19 Settembre 2024

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

Center Court – ore 07:00

Yi Zhou vs Chun-Hsin Tseng

Juncheng Shang vs Kei Nishikori

Roman Safiullin vs Fabio Fognini (Non prima 10:30)

Court 1 – ore 07:00

Aleksandar Vukic vs Borna Coric

Pavel Kotov vs Christopher O’Connell

Terence Atmane vs Adrian Mannarino

Jie Cui / Fajing Sun vs Evan King / Reese Stalder (Non prima 11:00)

Court 2 – ore 07:00

Alibek Kachmazov vs Aleksandar Kovacevic

Yannick Hanfmann vs Shintaro Mochizuki

Alexandre Muller vs Federico Agustin Gomez

David Pel / Bart Stevens vs Pedro Martinez / Lorenzo Sonego (Non prima 11:00)

ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

CENTER COURT – ore 05:30

Maximilian Marterer vs Yoshihito Nishioka

Yunchaokete Bu vs Hugo Gaston (Non prima 07:30)

Corentin Moutet vs Roberto Carballes Baena

Yibing Wu vs Coleman Wong

Zhizhen Zhang vs Denis Yevseyev (Non prima 13:30)

COURT 1 – ore 06:00

Rinky Hijikata vs Damir Dzumhur

Alexander Shevchenko vs Marco Trungelliti

Sumit Nagal vs Yasutaka Uchiyama

Aslan Karatsev vs Mattia Bellucci

COURT 2 – ore 06:00

Blake Bayldon / Thomas Fancutt vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth

Nicolas Barrientos / Skander Mansouri vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

Yunchaokete Bu / Rigele Te vs Yuquan Jin / Zekai Li