WTA 250 Monastir: Lucia Bronzetti approda ai quarti

Lucia Bronzetti continua la sua corsa al torneo WTA 250 di Monastir, in Tunisia, conquistando un posto nei quarti di finale. Sul cemento nordafricano, l’azzurra ha dimostrato grinta e determinazione, superando la statunitense Ann Li con il punteggio di 6-4 7-6 (3) in un match che ha sfiorato le due ore di gioco.

La partita si è rivelata una vera battaglia fin dai primi scambi. Bronzetti ha affrontato un inizio in salita, trovandosi subito sotto di un break dopo un turno di servizio poco efficace. Tuttavia, la tennista romagnola ha mostrato una notevole maturità tattica e mentale: invece di farsi prendere dalla frenesia, ha continuato a giocare il proprio tennis, orchestrando un parziale di 13 punti a 5 che ha completamente ribaltato la situazione.

Nel momento cruciale del primo set, con Bronzetti al servizio per chiudere la frazione, Li ha tentato un ultimo assalto procurandosi tre palle break. L’azzurra, però, ha dimostrato nervi saldi, annullando le opportunità dell’avversaria e incamerando il set.

Il secondo parziale ha offerto un copione ancora più avvincente. Dopo uno scambio iniziale di occasioni da entrambe le parti, Bronzetti ha piazzato quello che sembrava essere lo strappo decisivo: due break consecutivi l’hanno portata sul 4-1, con la partita che pareva indirizzarsi nettamente a suo favore. Tuttavia, un calo di concentrazione e qualche errore di troppo hanno permesso a Li di rientrare in partita, riportando il punteggio in parità sul 4-4.

Il finale è stato un susseguirsi di emozioni, con entrambe le giocatrici che si sono scambiate un ulteriore break. Si è così giunti al tiebreak, dove la maggior lucidità di Bronzetti ha fatto la differenza: Li ha commesso più errori nei punti decisivi, consegnando la vittoria alla tennista italiana.

Con questa prestazione, Lucia Bronzetti si conferma in un ottimo stato di forma e si candida come una delle outsider più pericolose del torneo tunisino. Nei quarti di finale, l’azzurra affronterà la croata Antonia Ruzic, numero 173 del ranking mondiale, in quello che si preannuncia come un match alla sua portata per continuare il cammino verso le fasi finali del torneo.

WTA Monastir Lucia Bronzetti [7] • Lucia Bronzetti [7] 0 6 7 0 Ann Li Ann Li 0 4 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 4*-3 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico