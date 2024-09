Esperienza vs Gioventù: Berrettini supera Fonseca in Davis (con video e dichiarazioni dei match di Berrettini e Arnaldi)

Il ritorno di Matteo Berrettini in Coppa Davis si è rivelato vincente. L’azzurro ha sconfitto il giovane brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-1, 7-6, aprendo con una vittoria il confronto tra Italia e Brasile nel Girone A a Bologna.

Berrettini, visibilmente emozionato, ha commentato: “Mi erano mancati questa atmosfera, il calore del pubblico. Bisognava godersela, divertirsi.” L’ex numero 6 del mondo ha sottolineato l’importanza della resilienza nel tennis, specialmente in Davis: “I giocatori più forti sono quelli che non mollano mai nemmeno nelle situazioni più difficili.”

Il match ha visto un momento critico nel tie-break del secondo set, con Fonseca avanti 4-0. Berrettini ha descritto la sua reazione: “All’inizio mi sono detto che la sarei andata a vincere al terzo, poi ho guardato i ragazzi che erano tutti in piedi ad urlare e mi sono detto ‘no, no, restiamo ancora qua’.”

Per il diciottenne Fonseca, l’esordio in Davis è stato un’esperienza formativa: “Nel primo set ero troppo nervoso ma è normale, era il mio primo match in Davis. Nel secondo ho giocato al mio livello, un buon tennis.” Nonostante la sconfitta, il giovane brasiliano si è detto ottimista per il futuro: “Adesso mi sento pronto per il prossimo match, occorre farsi trovare pronti mentalmente perché altre occasioni arriveranno.”

Berrettini ha elogiato il suo giovane avversario: “A 18 anni io non avevo nemmeno un punto ATP. Ha fatto un percorso diverso e sono sicuro che farà sempre meglio, avrà un gran futuro davanti a sé.”

La vittoria di Berrettini, il suo quinto successo su sette singolari in Davis dal suo debutto nel 2019, ha dato all’Italia un importante vantaggio nella sfida poi vinta contro il Brasile.

Matteo Arnaldi dichiara: “Penso di aver giocato una buona partita, come anche lui, ma questo è lo spirito della Coppa Davis – debutta Arnaldi, ancora provato dalla lunga maratona contro il tennista verdeoro -. Penso che questa sia stata la mia partita più lunga in carriera sui tre set. Sono felice di aver giocato su questo campo e ringrazio tutti coloro che sono rimasti qui, avevo bisogno di tutto il tifo possibile per portarla a casa“.

“Il nostro obiettivo è vincere 3-0. Quindi chiedo a tutti di rimanere a supportare il nostro doppio, dobbiamo portare a casa questa partita per 3-0“.