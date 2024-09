Challenger Guangzhou (Huangpu: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Luca Nardi

Challenger Guangzhou (Huangpu) Tabellone Principale – hard

(1) Christopher O’Connell vs Tristan Lamasine

Qualifier vs (WC) Ye Cong Mo

Alexey Zakharov vs Qualifier

(WC) Yaojie Zeng vs (5) Radu Albot

(3) Mikhail Kukushkin vs Qualifier

Dalibor Svrcina vs Yasutaka Uchiyama

Qualifier vs James McCabe

Egor Gerasimov vs (7) Federico Agustin Gomez

(6) Maxime Cressy vs Sho Shimabukuro

Yan Bai vs Blake Mott

Kaichi Uchida vs Qualifier

Rio Noguchi vs (4) Terence Atmane

(8) Paul Jubb vs (WC) Linang Xiao

Vadym Ursu vs Marc Polmans

Qualifier vs Alibek Kachmazov

Jie Cui vs (2) Luca Nardi

(1) Evgeny Donskoyvs (WC) Linghao ZhangPengyu Luvs (Alt) (12) Seita Watanabe

(2) Kris Van Wyk vs Kazuma Kawachi

(WC) Wenfu Li vs (Alt) (10) Thomas Fancutt

(3) Mikalai Haliak vs Ivan Denisov

Markos Kalovelonis vs (11) Jimmy Yang

(4) Yusuke Takahashi vs Hanyi Liu

Matthew Christopher Romios vs (9) Rishab Agarwal

(5) Colin Sinclair vs Zhenxiong Dong

(WC) Zhan Zheng vs (8) Mitsuki Wei Kang Leong

(6) Nick Chappell vs (WC) Charles Chen

Toshihide Matsui vs (7) Wishaya Trongcharoenchaikul

Court 5 – ore 04:00

Court 6 – ore 04:00

