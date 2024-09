Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina : Kei Nishikori batte Juan Pablo Varillas e vola ai quarti di finale. Affronterà il vincitore tra Munar e Feldbausch

Kei Nishikori si conferma la stella dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che terminerà domenica a Genova con le finali. L’ex numero 4 del mondo spinto dal pubblico ligure ha vinto senza particolari problemi con il peruviano Juan Pablo Varillas, testa di serie numero 7, col risultato di 6-2/ 6-3. Una prestazione di altissimo livello per il tennista, già finalista agli Us Open, che continua il suo cammino e vola ai quarti di finale. Grande entusiasmo per il giocatore, in tribuna anche un gruppo di suoi connazionali arrivati da Milano per fare il tifo. E alla fine del match tantissimi autografi per il giapponese (nella foto), in passato vincitore di 12 titoli nel circuito maggiore con un prize money di 25 milioni di dollari. Adesso affronterà il vincitore della sfida tra Jaume Munar, testa di serie numero 3, e Kilian Feldbausch che è stata sospesa per pioggia quando lo spagnolo era in vantaggio 7-5, 2-1.

Tra i magnifici otto anche Stefano Travaglia che affronterà il croato Mili Poljičak mentre nella parte bassa del tabellone l’azzurro Francesco Passaro sfiderà il brasiliano Thiago Monteiro, vincitore a Genova nel 2022. Si entra davvero nel clou da domani con i quarti di finale in vista di un week end che sarà di grande spettacolo a Valletta Cambiaso quando andranno in scena le semifinali, sabato, e poi le finali nella giornata di domenica. Una ventesima edizione che si conferma ancora una volta come un fiore all’occhiello per Genova, anche oggi tanti appassionati si sono dati appuntamento sul centrale ‘Beppe Croce’ per seguire i protagonisti di questo torneo, tra gli eventi di Genova2024 Capitale Europea dello Sport, che riesce ad abbinare al grande tennis anche diverse iniziative collaterali. E domani sera allo Street Food Village, a partire dalle 18, saranno di scena i produttori liguri di Genova Gourmet e Rete Stradda che proporranno al pubblico ricette speciali.