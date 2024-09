Sette azzurrini in corsa agli US Open Junior

Il tennis italiano juniores si prepara sui campi di Flushing Meadows, con sette promettenti giovani atleti pronti a sfidare i migliori talenti mondiali agli US Open Junior. Quattro ragazzi e tre ragazze rappresenteranno il tricolore in questo prestigioso torneo, portando con sé sogni e ambizioni.

Nel tabellone maschile, occhi puntati su Lorenzo Angelini, 18enne di Cesena, fresco dei quarti di finale al J300 di Repetigny. Il suo esordio contro l’americano Matisse Farzam sarà un primo test. Alessandro Battiston, 17 anni, cercherà di replicare il suo recente successo canadese affrontando un altro padrone di casa, Gus Grumet. Andrea De Marchi, 17enne di Pomezia, si misurerà con il coreano Hoyoung Roh, mentre il giovane mancino romano Jacopo Vasamì, qualificatosi brillantemente, debutterà contro il marocchino Karim Bennani.

Nel femminile, grandi aspettative per Noemi Basiletti, 18enne livornese reduce da un trionfo a Repetigny. Il suo match d’apertura contro la quindicenne americana Anita Tu si preannuncia interessante. Gaia Maduzzi, 18 anni, dovrà superare un ostico esordio contro la testa di serie numero 3, l’americana Iva Jovic. Infine, Vittoria Paganetti, barese 18enne e semifinalista in Canada, se la vedrà con la slovacca Mia Pohankova.

Us Open – Tabellone Principale M Juniores – hard

