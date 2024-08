Challenger Istanbul: Il Tabellone Principale con le qualificazioni e il programma di domani

Challenger Istanbul – Tabellone Principale – hard

(1) Damir Dzumhur vs Ricardas Berankis

(Alt) Dino Prizmic vs Qualifier

Jack Pinnington Jones vs Aziz Dougaz

Qualifier vs (6) August Holmgren

(3) Jesper de Jong vs (Alt) Gabi Adrian Boitan

Qualifier vs (WC) Yanki Erel

Qualifier vs Jiri Vesely

Gijs Brouwer vs (8) Denis Yevseyev

(5) Hamad Medjedovic vs Rodrigo Pacheco Mendez

Cezar Cretu vs Elias Ymer

(WC) Tuncay Duran vs Matej Dodig

Ramkumar Ramanathan vs (4) Duje Ajdukovic

(7) Martin Damm vs Qualifier

Qualifier vs Martin Landaluce

(WC) Koray Kirci vs Elmer Moller

Michael Geerts vs (2) Mikhail Kukushkin

Challenger Istanbul – Tabellone Qualificazione – hard

B. Lock (1) vs K. Cekirge (Alt)

S. Agabigun (Alt) vs M. Wiskandt (7)

A. Ayeni (2) vs C. Duran (WC)

M. Zhukov vs K. Coppejans (11)

S. Purtseladze (3) vs M. Ilhan (WC)

M. Hermans (Alt) vs I. Snitari (10)

I. Simakin (4) vs L. Sheyngezikht (Alt)

S. Ozdemir (WC) vs S. Fomin (8)

C. Ilkel (5) vs C. Aksu (WC)

S. Polukhin (Alt) vs E. Philippov (12)

A. Bakshi (6) vs D. Klok

A. Braynin (Alt) vs E. Agafonov (9)

CENTER COURT – ore 09:00

Alafia Ayeni vs Cemil Duran

Maxim Zhukov vs Kimmer Coppejans

Aleksandre Bakshi vs Denis Klok

Benjamin Lock vs Kuzey Cekirge

LIMAK COURT – ore 09:00

Cem Ilkel vs Cengiz Aksu

S Mert Ozdemir vs Sergey Fomin

Sarp Agabigun vs Max Wiskandt

Saba Purtseladze vs Marsel Ilhan

COURT 3 – ore 09:00

Savva Polukhin vs Evgeny Philippov

Ilia Simakin vs Leonid Sheyngezikht

Aleksandr Braynin vs Egor Agafonov

Mats Hermans vs Ilya Snitari