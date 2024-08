Con il cuore: Musetti annulla due match-point e vola al terzo turno degli US Open

Con il cuore. Lorenzo Musetti annulla due match-point e supera 7-5 al quinto il serbo Miomir Kecmanovic, 54 del mondo.

Musetti si qualifica così per il terzo turno degli US Open dove affronterà l’americano Brandon Nakashima, classe 2000, numero cinquanta del ranking.

Una partita quella di oggi tra due ex numeri uno del mondo a livello juniores. Kecmanovic finalista junior agli US Open con un best a livello ATP al numero 27 nel gennaio 2023. Avversario ostico il serbo ha nel rovescio il colpo migliore e difficilmente regala qualcosa. Ogni punto va sudato e lottato. Se si aggiunge un ottimo servizio il quadro è completo. Per Lorenzo ora numero 18, con un best al 15 nel giugno del 2023 una partita difficile. Il toscano ama stare a fondo e costruire il punto scambiando e trovando il ritmo. Complici anche le condizioni di gioco, giornata molto calda, e cemento veloce, i punti duravano poco.

Dopo un primo set speso a rincorrere i rovesci di Kecmanovic quasi ingiocabile, Musetti che dalla semifinale di Wimbledon è un altro giocatore, è restato con umiltà sul pezzo, cercando la chiave per scardinare il gioco del serbo. Tecnicamente superiore ha alzato il livello per due set. Poi il calo nella quarta frazione con un crollo verticale, due break subiti, che ha rimesso in corso un Kecmanovic ormai rassegnato. Si va al quinto dove Musetti (4-7) non ha un record positivo.

Lorenzo trova un paio di magie che gli danno in apertura di set il break, ma il serbo con le spalle al muro forza ogni palla. Lorenzo calato fisicamente si rifugia nella confort zone a due metri dalla linea di fondo a rincorrere le fucilate di Kecmanovic. Il serbo recupera , e con il vantaggio di servire per primo mette la pressione al tennista italiano che su sul 4-5 deve servire per restare nel match. Due errori non forzati e Musetti deve fronteggiare due palle match. Con coraggio annulla prima con una discesa a rete (cosa che avrebbe dovuto fare molto di più), poi come per incanto il toscano ritrova il servizio e si riporta sul 5 pari. Kecmanovic ha ancora la possibilità di guadagnare il tie-brea, ma la fiducia ritrovata dell’azzurro fa la differenza. Break. Ormai il serbo è come un pugile suonato. Game a zero e dopo tre ore e quarantasette l’urlo liberatorio.

Dopo essere stato dominato per un set, il primo, Lorenzo ha reagito e messo alle corde l’avversario, ma al momento di chiudere nel quarto set ha perso la concentrazione e non è riuscito a dare il colpo del ko. Grande merito quello di aver tirato su una partita compromessa, certo che ci sono cose da rivedere, primo fra tutti l’atteggiamento troppo difensivo. Poi Musetti ha un braccio d’oro e nei momenti importanti tira fuori delle meraviglie da circoletto rosso come diceva il grande Tommasi. Vittoria importante conquistata giocando non benissimo, ma lottando fino alla fine. Quello che fanno i campioni. Un giocatore nuovo consapevole del proprio valore che a differenza di un anno fa non si arrende mai. Un’altra conferma del salto di qualità fatto da Lorenzo. La strada da seguire.

La cronaca

Primo set

Musetti al servizio e parte subito un lungolinea vincente. Se il buongiorno si vede dal mattino… Gioco a zero. Kecmanovic risponde tenendo anche lui il servizio senza cedere un 15. Il vincitore del bronzo Olimpico va sotto 0-30, Doppio fallo e tre palle break per il serbo. Un ace cancella la prima, ma scappa il dritto al toscano. Break. Musetti fatica ad entrare in partita. La palla va via rapida e non gli permette di costruire il gioco. Troppo lontano dalla riga Kecmanovic conferma il break 3-1. L’importante ora è restare attaccati. Ancora un doppio fallo, ma in complesso un game solido 2-3. Musetti fatica a trovare la distanza in risposta . Kecmanovic tiene la battuta 4-2. Il vincitore della Davis 2023 fa il suo dovere al servizio 3-4.

Palle nuove per il serbo che tiene il servizio va avanti 5-3. Kecmanovic è on fire, Misetti sempre lontano dalla riga di fondo. Primo set al 54 del mondo.

Secondo set

Il break per Musetti arriva sul 2 pari. Lorenzo è bravo a tenere il gioco di battuta e chiude il set per 6 giochi a 4.

Terzo set

Set equilibrato fino al tre pari, poi Musetti trova due buone risposte e toglie il servizio a Kecmanovic 4-3. Il serbo ritrova la lunghezza dei colpi della prima frazione e recupera lo svantaggio dopo un brutto gioco di servizio dell’azzurro 4-4. Caparbiamente Lorenzo pur giocando sempre lontano dalla riga di fondo riesce a riprendersi il break 5-4. Musetti serve per il set. Ritrova la prima e porta a casa la terza frazione 6-4.

Quarto set

Inizia a servire Kecmanovic che va avanti 1-0. Serve Lorenzo e nel recuperare una smorzata del serbo, gli viene chiamato un doppio rimbalzo. Si chiede il VAR che da ragione al vincitore della Davis 2023. Purtroppo anche se breve l’interruzione fa perdere la concentrazione a Musetti che perde il servizio 0-2. Il livello di gioco è calato da entrambe le parti ed il serbo restituisce il gioco di servizio 1-2. Musetti conferma e rimette lo score in parità 2-2. On alti e bassi Miomir difende ancora una palla break, ma due servizi vincenti salvano la situazione 2-3. Musetti ora deve alzare l’intensità del gioco e ritrovare il livello del secondo set. Purtroppo è Kecmanovic che toglie di nuovo il servizio alla medaglia di bronzo olimpica, e conferma il break 5-3. Il serbo gioca di nuovo dentro le righe e crede nella possibilità di allungare la partita. Kecmanovic è ritornato quello dell’inizio partita e Musetti lo aiuta con l’ottavo doppio fallo. Due set-point, Lorenzo colpisce male il rovescio 6-2 in trentanove minuti si va al quinto.

Quinto set

Musetti ha un bilancio negativo nei match al quinto. Quattro vittorie e sette sconfitte. Kecmanovic serve per primo. Doppio fallo e 30-15 per il carrarino. Schiaffo al volo in rete e due break point per l’italiano. Dritto vincente e se ne va la prima palla break. Due metri lontano dalla riga di fondo in difesa, Musetti pennella un passante di rovescio stretto 1-0 e break. Ace di seconda, il quarto da sinistra. Due chance per confermare il vantaggio. Risposta lunga del serbo, Break confermato 2-0. Risponde da lontano Musetti e Kecmanovic comanda il gioco e rimane attaccato 2-1. Inizia male il game per Musetti 0-30, che recupera, ma deve difendere la palla del contro break. Il serbo fa tutto bene, mette all’angolo Lorenzo, ma poi spara fuori il dritto decisivo. Doppio fallo e nuova palla per il contro break. Un’ottima prima la cancella. Purtroppo il serbo spinge su ogni palla ed arriva il contro break 2-2 dopo aver avuto la palla del tre a uno. Tutto da rifare. Il numero 54 del mondo ha ritrovato fiducia e servizio c’è il sorpasso 2-3. Inizio in salita per Musetti 0-30. Il nativo di Belgrado gioca in spinta e non fa giocare l’azzurro che può solo rincorrere. Due break point per il serbo. Lorenzo ritrova la prima ed annulla entrambi. Ace e punteggio in parità 3-3. Palle nuove per Kecmanovic che aggredisce ogni palla e tiene la battuta 3-4. Entra la prima al toscano, che serve ad uscire 4-4. Serve Kecmanovic e Musetti si rifugia vicino ai teloni. Da laggiù difficile comandare il gioco in risposta 4-5. Ora la pressione è su Musetti che serve per restare nel match. Inizia bene Lorenzo, ma purtroppo un rovescio in rete porta il serbo al match-point. Con coraggio annulla scendendo a rete. Palla corta e secondo match-point per Kecmanovic. Ace. Altro ace e passante lungolinea. Due match-point cancellati e servizio in cascina 5-5. Dopo tre ore e trena Lorenzo ha ancora la forza di rincorrere le smorzate 15 pari. Doppio fallo numero 8 per Miomir, Lorenzo avanti. Servizio vincente 30 pari. Arriva, dopo quattro palle game, la palla break per Lorenzo, dritto fuori di Kecmanovic che sembra in preda ai crampi, arriva il break 6-5, Lorenzo servirà per il match. Prima vincente, ace numero 11, 30-0 a due punti dal match. Il serbo sbaglia ancora 40-0. Il primo match point è quello buono. Lorenzo chiude 7-5 una partita incredibile.

Slam Us Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 4 4 6 5 L. Musetti [18] L. Musetti [18] 3 6 6 2 7 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 5-7 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Enrico Milani