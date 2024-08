US Open 2024: Sinner supera un avvio difficilissimo rimontando un set a McDonald

Una spina nel cuore, pensieri negativi e un macigno sulle spalle, più pesante di quello del Pipila (eroe messicano, per chi non lo conoscesse). Tutto questo e molto di più ha sofferto Jannik Sinner nel suo esordio a US Open 2024 sull’Ashe, un’ora di tennis troppo brutto per esser vero contro un Mackenzie McDonald assai positivo, rapidissimo nella copertura del campo e pronto a rigiocare in anticipo ogni palla incerta dell’azzurro. Niente funzionava nella testa, nel braccio e nei piedi del pusterese, un fantasma, bloccato su tutta linea da quel che purtroppo ben conosciamo e sta subendo. Ha perso il primo set malamente Jannik, senza appello, con errori marchiani e una passività per lui insolita. Non si attivava, non trovava un modo per tenere fermo l’avversario, quasi perfetto. Poi all’avvio del secondo, dopo aver subito un altro break, Sinner ha reagito, di testa e di braccio. Ha cambiato posizione in campo, iniziando a caricare maggiormente i colpi di spin per impedire al rivale impatti “comodi” in anticipo su traiettorie un po’ corte. Meno errori, molte più palle colpite per centrarsi, e finalmente l’azzurro ha preso ritmo. È andato a prendersi un vitale contro break in un game fiume, è entrato nel match e progressivamente si è sciolto, in tutti i colpi, prendendosi palla dopo palla il centro del campo e quindi l’avversario, sconfitto per 2-6 6-2 6-1 6-2 dopo 2 ore e 24 minuti di gioco. Il cambio di passo da metà secondo set è stato confortante, ma le scorie dell’avvicinamento al torneo sono state davvero pesanti per il nostro campione. Vinto il secondo set, non c’è stato più match: Sinner ha stroncato la resistenza e punti di forza del californiano, è scappato via sicuro e non ha più mollato la presa. Clamoroso nel terzo set gli 11 vincenti e zero errori per l’azzurro, come la striscia di 32 punti a 3 tra terzo e quarto set che ha di fatto ha chiuso l’incontro. Al secondo turno c’è Michelsen.

“Ho iniziato non nel miglior modo, non era facile, non è mai comoda la prima partita” taglia corto Jannik nell’intervista flash in campo. “Ho cercato a ritrovare ritmo, ci sono riuscito da metà secondo set. Domani ho un giorno di riposo, ho bisogno di più ritmo. Devo migliorare moltissimo il mio gioco. Moltissimi applausi, ma anche qualche “buu” al suo ingresso in campo. “Il sostegno è sempre incredibile, grazie a tutti gli spettatori” le ultime parole del nostro n.1.

C’è stata parecchia paura, inutile negarlo. L’inizio partita è stato una sorta di shock, il peggior scenario si è materializzato in campo. L’avversario – sempre stato scomodo nei precedenti, vista la sua qualità nell’appoggiarsi sulla palla di Sinner – ha spinto con precisione e intensità per tutto il primo set, mentre Jannik è stato passivo, incapace di scuotersi e colpire la palla con forza e precisione. Le due cose sono andate di pari passo: le incertezze, traiettorie corte ed errori dell’azzurro hanno messo in luce le qualità del californiano, uno un po’ sceso nella considerazione generale e in classifica, ma che in realtà su questi campi può essere assai scomodo quando sente la palla e ci arriva bene. Sinner è stato bravo a restare focalizzato e paziente, qualità che ha mostrato tante volte nella sua carriera e che gli ha consentito più di una rimonta vincente. Ma quel break subito all’avvio del secondo ha gelato tutti, perché il linguaggio del corpo del nostro giocatore era molto negativo. Per fortuna Sinner ha costruito la sua rimonta sulla resistenza, ma anche lucidità tattica. Non trovando bene i colpi e ritmo, è stata una scelta ottimale quella di arretrare, prendersi più tempo per colpire e proporre palle meno pulite all’avversario, ottenendo così il doppio beneficio di spezzare le sicurezze McDonald e ritrovare finalmente un po ‘di feeling all’impatto. Vincere quel durissimo secondo game è stato fondamentale: se non ci fosse riuscito, chissà che l’americano non potesse reggere e vincere anche il secondo set, e sotto di due parziali sarebbe stata difficilissima. Non che sia stata facile, tutt’altro, ma in una giornata così complicata è piaciuta la reazione di Jannik, come sia stato bravo a salire con tutti i colpi (incluso il servizio, pessimo all’avvio), come si è preso il campo, il tempo di gioco e gli angoli, scappando poi via rapidissimo verso il successo. Anche col diritto, incerto nel caricamento e nella spinta, dal terzo set è parso più sicuro e sciolto.

Si sapeva che questa prima partita nascondeva molte insidie. Così è stato. L’importante è averla superata indenne. US Open 2024 per Sinner è iniziato, con una vittoria. Si parla di tennis, e questa è già una piccola grande vittoria.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia il suo US Open 2024 con un Ace esterno. Poi sbaglia un passante di tocco, un rovescio e un diritto al volo. 15-40, due palle break immediate. Le cancella, rapido nel correre avanti e poi solido in spinta. Nel salva altre due, ottimo l’attacco e volée sulla quarta chance… La prima palla non va e McDonald regge da dietro. Uno smash in rete (non facile) gli costa la quinta PB, e stavolta il BREAK arriva, ottima la risposta di diritto di Mackenzie, imprendibile. Solido il 29enne californiano, non regala niente e si porta 2-0. Stenta a centrarsi col diritto Sinner, se lo gioca a tutto braccio va lungo, se lo trattiene un po’ l’altro entra bene, e soprattutto gioca senza prima palla, facile per l’americano rispondere profondo. 0-30. Un altro errore col diritto lo condanna al 15-40, inizio molto negativo… Annulla la prima chance con un Ace; la seconda con un altro ottimo servizio. Con la prima palla in gioco, TUTTO cambia. Finalmente Jannik si concentra, tara il lancio di palla e lo slancio. Si prende 4 punti di fila, ottimi. 1-2. Jannik trova il primo big-point del match, un passante lungo linea di rovescio in corsa di grande qualità. Come spesso accade, è un segnale, è il semaforo verde. L’azzurro alza il livello, velocità di scambio e profondità, porta all’errore McDonald e si prende la prima palla break sul 30-40. Se la gioca bene l’americano, ottimo angolo col diritto, rapidissimo nell’anticipare la palla. Bel livello, si scambia a grande velocità. Il Contro BREAK arriva alla seconda chance, precisissimo nel costruire e attaccare. 2 pari, Jan is in da house. Tuttavia continua a sbagliare troppo, e il servizio va e viene. Sul 30 pari un rovescio malamente impattato dopo il servizio gli costa un’altra palla break. Male McD, smorzata pessima, comodo Jannik in recupero. Mackenzie fa un numero riprendendo una palla corta nemmeno malvagia, e quindi strappa di nuovo il game a Sinner grazie ad un errore in scambio del nostro, troppo falloso. BREAK, 3-2 McDonald, che trova un discreto turno di battuta, eccellente un passante in corsa, che gli vale il 4-2. Pessimo il settimo game di Sinner, due errori in spinta, poi un tentativo di “smorza” goffo, troppo facile per il velocissimo yankee avventarsi e chiudere. BREAK McDonald, pareva essersi acceso il n.1, invece è sotto 5-2. A zero McDonald chiude il set 6-2. Sinner ha giocato una manciata di punti “Da Sinner”. Serve accendersi. Subito.

Secondo set, Sinner to serve. Ma il serve… non c’è. Due doppi falli, e sul 30-40 finisce sotto la pressione dell’americano. BREAK McDonald, subito avanti 1-0. C’è lotta nel secondo game, prova ad alzare l’intensità nei colpi Sinner e caricare un po’ di più col diritto per togliere facilità d’impatto al rivale. La tattica inizia a produrre frutti, sbaglia qualcosa McDonald col diritto e la posizione di Jan è piuttosto arretrata, forse per aver più tempo per aprire e colpire. Un doppio fallo costa una palla break a Mackenzie. Sbaglia poco un diritto in scambio Sinner, chance sprecata. Il game supera i 10 minuti, Jannik non sfrutta la seconda e terza chance, e finalmente il BREAK arriva alla quarta, vincendo un duro scambio sulla diagonale di diritto (e 20esimo punto del game). Tanti errori dell’americano, Sinner a fatica ne approfitta. 1 pari. Dopo 1 ora ad altissimo livello, con una manciata di errori, McDonald concede qualcosa sul ritmo dell’italiano. Fa il pugno Jan sulla prima palla pesante, dopo il terzo doppio fallo del set. Segnali di vivacità. Altra prima palla in, 2-1 Sinner, per la prima volta avanti nel match e primo game vinto senza concedere palle break. Ha perso misura Mackenzie, ora le accelerazioni non sono più tutte di poco dentro, escono. La pressione di Sinner inizia a dare effetto, 15-40 e due chance per l’allungo. Con una risposta passante cross di rovescio perfetta, l’azzurro si prende il secondo BREAK di fila, avanti 3-1. Finalmente più solido, con una pressione costante che ha messo fretta all’americano. Scivola sotto 0-30 Jan nel quinto game, ma recupera bene, con un servizio più performante. 4-1. Chiamare a rete MMD non è un buon affare, è troppo rapido. Lo paga ancora l’azzurro nel settimo game. Gran costruzione per l’azzurro sul 15-30, si abbassa quasi in terra a spingere un diritto cross che atterra sulla riga, cresce la fiducia quando giochi questo tipo di colpi. Lo si vede dallo scambi seguente: palla più pesante e carica di spin, il californiano perde controllo. 5-2 Sinner. Molto calata l’efficacia del servizio dell’americano, ai vantaggi Sinner si prende il primo set point con bel diritto pesante. Scambio rocambolesco, sulla rete McDonald gestisce male l’ultima volée. SET Sinner, 6-2. Tutti in crescita i numeri del pusterese, come gli errori di Mackenzie, ma soprattutto grazie alla maggior sostanza nel tennis di Jannik e di quell’ottimo cambio di traiettorie, più lavorate e stando appena più dietro, che hanno messo fuori ritmo il rivale.

Terzo set, Sinner scatta alla battuta e trova un game comodo, chiuso con un Ace esterno perfetto. Jannik è maggiormente in controllo dello scambio, nel secondo set si è centrato e dalla sua racchetta escono palle più potenti e continue. Anche negli spostamenti laterali ha più forza, scatta prima e meglio. McDonald non arretra più di tanto, e infatti dopo 3 o 4 colpi sbaglia visto l’anticipo estremo. Nel quarto game, fantastico il rovescio lungo linea di Jannik dopo la risposta, si apre il campo e attacca. Gli vale lo 0-30. Anche il diritto dal centro ora è carico, profondo e pesante. MMD non riesce a trovare la chiave per invertire l’inerzia, crolla sotto 0-40. Prova a buttarsi a rete dopo il servizio ma è respinto con perdite dalla risposta perfetta di Jan. BREAK, 3-1 avanti l’azzurro, che in amen vola 4-1, padrone del campo in questa fase, come dimostra il secondo BREAK strappato di forza al rivale, eccellente il passante di rovescio in corsa che fulmina Mackenzie. 5-1, con un parziale di 16 punti a 3. Jannik chiude il set 6-1 con un altro ottimo turno di battuta. La palla di scambio dell’azzurro è vicina a quella che lo rende a tratti irresistibile, ha preso il centro del campo e comanda, e pure quando si sposta verso destra è velocissimo ad aprire ed entrare a tutta. 11 vincenti, 0 errori nel set. ZERO.

McDonald rientra dopo il passaggio ai box, ma rientra male nel match. Un errore banale, un bel forcing di Jan e poi doppio fallo. 0-40. Chirurgico l’azzurro nello spingere forte col diritto nell’angolo, e l’americano cede. BREAK e 1-0 (24 punti a 3 di parziale), anche il linguaggio del corpo è opposto, spento e dubbioso Mack, più sciolto e vivace Jan. Segue un altro turno a zero per l’azzurro, giocato con totale nonchalance, 2-0. McDonald sembra aver perso la speranza di fare il punto, è passivo, non sa letteralmente cosa fare. Dal suo angolo gli dicono di insistere sul rovescio, ma il lato sinistro del nostro è un muro. A testa bassa commette un altro doppio fallo il californiano, 0-30. Niente, non funziona più niente nel suo tennis. 0-40 con una pallata di diritto senza senso. Pressa Sinner e si prende un altro BREAK, per il 3-0, con un parziale incredibile di 32 punti a 3 e 12 punti a zero nel quarto set. Torna a vincere un punto Mackie, un buon passante di rovescio, ma Jannik vola 4-0. Non c’è partita ormai, troppo ampio il gap e soprattutto enorme la sicurezza in spinta, il controllo dello scambio, e pure i colpi di inizio gioco. In qualche modo l’americano rimedia a un 15-40 ritrovando un minimo di vigore. Dopo 4 break di fila, McDonald torna un vincere un game, 4-1. Finisce 6-2 per Sinner, senza problemi. Avvio terribile, finale in scioltezza. Era forse il match più temuto, alla fine è andata. Va bene così. Guardare avanti, verso il prossimo incontro, dove trova Michelsen.

J. Sinner vs M. McDonald



Slam Us Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 2 6 6 6 M. McDonald M. McDonald 6 2 1 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 M. McDonald 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. McDonald 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1