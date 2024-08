Alcaraz sospende allenamento a US Open per una storta alla caviglia (video)

Contrattempo per lo spagnolo

Una doccia fredda per Carlos Alcaraz nell’allenamento mattutino a US Open. Lo spagnolo infatti è stato costretto a interrompere prematuramente il suo lavoro in campo dopo essersi storto una caviglia, con banale cattivo appoggio prima di colpire un rovescio.

I due video che riportiamo da X ritraggono il suo sconforto dopo l’accaduto e la decisione di lasciare il campo, e il momento dell’appoggio falso e storta.

Après une torsion de sa cheville, Carlos Alcaraz a arrêté son entraînement prématurément avant l’US Open. pic.twitter.com/q0C1LDqxBR — Univers Tennis (@UniversTennis) August 24, 2024

La torsione della caviglia non sembra terribile, probabilmente la decisione di interrompere l’allenamento è solo precauzionale, ma le condizioni di Carlos sono da verificare.

Mario Cecchi