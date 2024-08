Challenger Zhangjiagang: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Zhangjiagang – Tabellone Principale – hard

(1) Coleman Wong vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Yibing Wu

Tristan Lamasine vs Dalibor Svrcina

Alibek Kachmazov vs (5) Marc Polmans

(3) Yu Hsiou Hsu vs Jie Cui

Rio Noguchi vs Mikalai Haliak

Qualifier vs Ryan Peniston

(Alt) Philip Henning vs (7) Mark Lajal

(6) Beibit Zhukayev vs Qualifier

(WC) Yi Zhou vs Tung-Lin Wu

Vadym Ursu vs Qualifier

Yuta Shimizu vs (4) Yasutaka Uchiyama

(8) Egor Gerasimov vs (WC) Sheng Tang

Kaichi Uchida vs Fajing Sun

Yan Bai vs Blake Mott

Qualifier vs (2) Seongchan Hong

Challenger Zhangjiagang – Tabellone Qualificazione – hard

Centre Court – ore 04:00

Bogdan Bobrov vs Hanyi Liu

Alafia Ayeni vs Zhenxiong Dong

Evgeny Karlovskiy vs Ye Cong Mo

Qian Sun vs Norbert Gombos

Court 5 – ore 04:00

Jia Hu vs Makoto Ochi

Omni Kumar vs Keegan Smith

Linang Xiao vs Yusuke Takahashi

Evgeny Donskoy vs Edward Winter (Non prima 09:00)

Court 6 – ore 04:00

Duckhee Lee vs Egor Agafonov

Kris Van Wyk vs Seita Watanabe

JiSung Nam vs Ajeet Rai

Yun seong Chung vs Lukas Pokorny (Non prima 09:00)