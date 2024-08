Lucia Bronzetti si arrende a Rus all’esordio a Cleveland. Sipario sull’avventura italiana a Cleveland. Anche Trevisan eliminata

Il torneo WTA 250 “Tennis in the Land 2024” di Cleveland vede svanire le ultime speranze italiane nel singolare. Dopo la precedente uscita di scena di Lucia Bronzetti, è giunto il turno di Martina Trevisan di cedere il passo. La tennista toscana è stata superata dalla spagnola Cristina Bucsa con un netto 6-2 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

L’incontro ha visto una Trevisan in difficoltà fin dalle prime battute. Nonostante due opportunità di break non sfruttate nel secondo game del set iniziale, l’azzurra ha presto perso il controllo della frazione, cedendo il servizio nel terzo gioco. La situazione è rapidamente precipitata, con Bucsa che ha preso il largo sul 4-1 e ha chiuso il set in soli 36 minuti.

Il secondo parziale ha offerto qualche spiraglio di speranza per Trevisan, che è riuscita a portarsi in vantaggio per 4-1. Tuttavia, questa rimonta si è rivelata effimera. Bucsa ha orchestrato una spettacolare inversione di rotta, inanellando una serie impressionante di punti consecutivi che l’hanno portata alla vittoria finale per 6 a 4.

Questa sconfitta segna la fine della presenza italiana nel torneo di Cleveland, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Bucsa, galvanizzata dal successo, si prepara ora ad affrontare negli ottavi la vincente del match tra Haddad Maia e Golubic.

WTA Cleveland Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 6 6 0 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 2 4 0 Vincitore: Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lucia Bronzetti fuori al primo turno del WTA 250 “Tennis in the Land 2024” di Cleveland, Ohio. L’azzurra è stata sconfitta dalla neerlandese Arantxa Rus con il punteggio di 6-3 7-6(4) in un incontro durato due ore e tre minuti.

La partita si è rivelata equilibrata fin dalle prime battute, con Bronzetti che ha mancato un’opportunità di break in apertura. Tuttavia, è stata Rus a prendere il comando del match, strappando il servizio all’italiana nel secondo game e portandosi rapidamente sul 3-0. Nonostante una serie di break reciproci nella parte centrale del set, Rus è riuscita a mantenere il vantaggio, chiudendo la prima frazione sul 6-3 in 50 minuti.

Il secondo set ha visto Bronzetti lottare con maggiore determinazione. L’azzurra ha annullato due palle break in apertura e altre due nel quinto game, dimostrando una notevole resistenza. Tuttavia, non è riuscita a creare vere opportunità in risposta, portando il set al tie-break.

Nel tie-break, Rus ha preso un vantaggio iniziale di 3-0, estendendolo poi a 4-1. Bronzetti ha tentato una rimonta, riportandosi sul 3-4 e poi sul 4-5, ma l’olandese ha chiuso i conti vincendo gli ultimi due punti sul proprio servizio, aggiudicandosi il tie-break per 7-4 dopo 73 minuti di gioco.

Questa sconfitta rappresenta un’occasione mancata per Bronzetti, che cercava punti preziosi in vista degli imminenti US Open. Rus, dal canto suo, avanza agli ottavi di finale dove affronterà la vincente del match tra Tomova e Davis.

La prestazione di Bronzetti, seppur coraggiosa, evidenzia ancora una volta le difficoltà che l’azzurra sta incontrando in questa stagione sul cemento americano. Sarà fondamentale per lei ritrovare fiducia e solidità in vista dell’ultimo Slam dell’anno.

WTA Cleveland Arantxa Rus Arantxa Rus 0 6 7 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 3 6 0 Vincitore: Rus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 4*-2 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi