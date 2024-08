ITF Cary e Amstetten: I Main Draw

ITF CARY(Usa 100k cemento outdoor)

[1] Viktorija Golubic vs Alana Smith

Yuriko Lily Miyazaki vs TBD

Kristina Penickova vs TBD

Dalma Galfi vs [7] Nuria Parrizas-diaz

[4] Rebeka Masarova vs Jessika Ponchet

Maria Mateas vs Sachia Vickery

Linda Fruhvirtova vs TBD

[5] Mccartney Kessler vs TBD

[6] Ann Li vs Arianne Hartono

Yuliia Starodubtseva vs Nao Hibino

Kimberly Birrell vs TBD

[3] Mai Hontama vs TBD

[8] Julia Riera vs Alexandra Eala

TBD vs TBD

Sijia Wei vs Tamara Zidansek

Kayla Day vs [2] Renata Zarazua

[1] Leolia Jeanjeanvs Sinja KrausJulia Grabhervs Tatiana PieriJulia Stamatovavs Sina HerrmannTamara Kosticvs [8] Elena Pridankina

[4] Berfu Cengiz vs Maria Jose Portillo ramirez

Stefanie Auer vs Weronika Falkowska

Anna Pircher vs Claudia Gasparovic

Victoria Kan vs [5] Nuria Brancaccio

[7] Noma Noha akugue vs Amarissa Kiara Toth

Stephanie Wagner vs Carolina Kuhl

Renata Jamrichova vs Mia Ristic

Alevtina Ibragimova vs [3] Justina Mikulskyte

[6] Dejana Radanovic vs Mina Hodzic

Rose Marie Nijkamp vs Valeriya Strakhova

Eva Vedder vs Jesika Maleckova

Verena Meliss vs [2] Hanne Vandewinkel