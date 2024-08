SuperTennis Plus: lanciata la nuova piattaforma multichannel sul digitale terrestre

SuperTennis, canale monotematico della FITP, si arricchisce oggi di una nuova piattaforma multicanale su digitale terrestre per chi possiede una smart tv connessa a internet: SuperTennis Plus. Gli appassionati potranno arricchire la propria offerta ogni giorno con la possibilità di passare da una produzione all’altra attraverso la tecnologia HbbTV.

“Acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV, l’HbbTV non è altro che una funzione presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione connesse ad internet, che consente allo spettatore di un canale l’accesso ad una serie di contenuti gratuiti aggiuntivi di varia natura” si legge nel comunicato diffuso sul sito Supertennis.tv. “Spingendo la freccia in su del telecomando, i possessori di una smart tv connessa ad internet e abilitata al servizio potranno sempre accedere a un menu interattivo attraverso il quale seguire incontri di tennis o padel, ritrovare on demand le puntate delle rubriche di SuperTennis o le news. In questa nuova versione, più strutturata ed esteticamente più accattivante, i contenuti saranno ordinati per categorie in modo intuitivo in modo da garantire una navigazione semplice e consentire a tutti di accedere presto al contenuto desiderato. SuperTennis Plus resterà fissa come evoluzione del canale e permetterà ai telespettatori di poter accedere a tutti i contenuti presenti all’interno del suo palinsesto e restare sempre aggiornati su quanto accaduto nel mondo degli sport da racchetta”.

Quindi la funzione prima attiva in caso di eventi contemporanei è adesso attiva ogni giorno, e lo sarà anche per US Open, dove gli appassionati potranno seguire tre canali extra con gli incontri del quarto Slam stagione, i cui diritti tv sono in esclusiva per il canale SuperTennis (oltre all’App SuperTennix).