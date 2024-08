Lorenzo Sonego supera il primo turno nel Masters 1000 di Montreal

Lorenzo Sonego conquista il secondo turno del Masters 1000 di Montreal con una vittoria in tre set su Tallon Griekspoor, con lo score di 7-6(7) 5-7 6-4. Il tennista piemontese attende ora al secondo turno il vincente dell’incontro tra Tiafoe e Tabilo per un possibile derby al terzo round contro Jannik Sinner.

Il primo set è stato un continuo scambio di colpi tra i due tennisti, con l’unica palla break in risposta costruita dall’olandese nel terzo gioco, prontamente annullata da Sonego che poi ha chiuso quel game con un ace. L’italiano ha mantenuto bene il campo e i suoi turni di servizio, ma ha faticato a trovare lo spunto vincente in ribattuta. Nel tie-break, Sonego è andato avanti due volte di un mini-break e ha comandato sino al 5-3. Un errore di dritto ha permesso a Griekspoor di recuperare, ma Sonego ha cancellato un secondo set point con un coraggioso sventaglio. Sul 7-7, l’olandese ha commesso un errore, permettendo a Sonego di chiudere il set sul 9-7.

Nel secondo set l’olandese ha gettato via un turno di servizio che sembrava assicurato sul 40-0. Sonego ne ha approfittato, portandosi sul 3-1. Griekspoor, visibilmente frustrato, ha distrutto la sua racchetta, ma questo gesto sembra averlo scosso positivamente. Dal 4-2, l’olandese ha piazzato un parziale di 12 punti a 1, passando in vantaggio per 5-4. Un Sonego più falloso e confuso ha poi perso il servizio una seconda volta nel dodicesimo gioco, costringendolo al terzo set.

Nel set decisivo, Sonego è tornato in partita, guadagnando subito un break in apertura. Questa volta, l’italiano ha mantenuto il prezioso vantaggio, annullando una pericolosa chance di 4-4 per Griekspoor. Sonego ha chiuso il match dopo 2 ore e 44 minuti di gioco, assicurandosi il passaggio al secondo turno per 6 a 4 dopo aver tenuto a 0 l’ultimo game di battuta dell’incontro.

ATP Montreal Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 5 6 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 7 4 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* ace 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Sonego 🇳🇱 Griekspoor Punteggio servizio 285 282 Ace 12 7 Doppi falli 2 6 Percentuale prime di servizio 64% (66/103) 68% (73/108) Punti vinti con la prima 73% (48/66) 74% (54/73) Punti vinti con la seconda 57% (21/37) 51% (18/35) Palle break salvate 50% (2/4) 33% (1/3) Giochi di servizio giocati 17 17 Punteggio risposta 153 132 Punti vinti in risposta sulla prima 26% (19/73) 27% (18/66) Punti vinti in risposta sulla seconda 49% (17/35) 43% (16/37) Palle break convertite 67% (2/3) 50% (2/4) Giochi di risposta giocati 17 17 Punti vinti a rete 65% (20/31) 66% (23/35) Vincenti 37 25 Errori non forzati 18 20 Punti vinti al servizio 67% (69/103) 67% (72/108) Punti vinti in risposta 33% (36/108) 33% (34/103) Punti totali vinti 50% (105/211) 50% (106/211) Velocità massima servizio 218 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 199 km/h 199 km/h Velocità media seconda di servizio 165 km/h 168 km/h





Francesco Paolo Villarico