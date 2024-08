Cobolli vola in semifinale a Washington: vittoria al tiebreak del terzo set contro Michelsen e best ranking

Flavio Cobolli continua a stupire al torneo ATP 500 di Washington, conquistando un posto in semifinale dopo una vittoria emozionante contro Alex Michelsen. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-6, dimostrando una notevole resistenza fisica e mentale.

Nonostante la lunga battaglia di oltre tre ore nel turno precedente, Cobolli ha dimostrato di avere ancora energie da vendere. La partita contro Michelsen è stata un’altra prova di forza e determinazione per il giovane italiano.

Il match ha vissuto momenti di grande tensione, soprattutto nel set decisivo. Cobolli è partito forte, portandosi sul 4-1, ma ha subito il ritorno dell’americano che è riuscito a pareggiare i conti. Sul 5-4 a proprio favore, l’italiano ha avuto tre palle match sul servizio di Michelsen, ma non è riuscito a concretizzarle.

Il tie-break finale è stato il momento clou dell’incontro. Cobolli ha iniziato in modo fulminante, volando sul 4-0 e mantenendo il vantaggio fino alla fine, chiudendo per 7 punti a 2 e assicurandosi la vittoria.

Questa prestazione conferma il buon momento di forma di Cobolli, che ora si prepara ad affrontare in semifinale il vincitore dell’incontro tra Denis Shapovalov e Ben Shelton.

La semifinale rappresenta un traguardo importante per Cobolli in un torneo di categoria ATP 500. Sarà best ranking (è attualmente nella LIVE al n.41 ATP).

ATP Washington Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 7 3 7 Alex Michelsen [15] Alex Michelsen [15] 5 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 4-4 → 5-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 4-2 → 4-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-1 → 4-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-3 → 2-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Michelsen 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Cobolli 🇺🇸 Michelsen Punteggio servizio 256 268 Ace 17 9 Doppi falli 13 6 Percentuale prime di servizio 48% (54/112) 58% (59/102) Punti vinti con la prima 83% (45/54) 71% (42/59) Punti vinti con la seconda 41% (24/58) 56% (24/43) Palle break salvate 73% (8/11) 67% (6/9) Giochi di servizio giocati 16 17 Punteggio risposta 124 121 Punti vinti in risposta sulla prima 29% (17/59) 17% (9/54) Punti vinti in risposta sulla seconda 44% (19/43) 59% (34/58) Palle break convertite 33% (3/9) 27% (3/11) Giochi di risposta giocati 17 16 Punti vinti a rete 54% (15/28) 79% (19/24) Vincenti 41 29 Errori non forzati 26 20 Punti vinti al servizio 62% (69/112) 65% (66/102) Punti vinti in risposta 35% (36/102) 38% (43/112) Punti totali vinti 49% (105/214) 51% (109/214) Velocità massima servizio 215 km/h 208 km/h Velocità media prima di servizio 191 km/h 185 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 158 km/h





Francesco Paolo Villarico