Parlano Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Djokovic “mi sono sentito molto nervoso in campo, persino prima di entrare.”. Musetti “Voglio tornare a casa con una medaglia”

Lorenzo Musetti: “È così complicato portare a casa il punto con lui, devi essere sempre perfetto. Ci ho provato, credo che il mio livello di gioco sia stato all’altezza, ma ero troppo nervoso, sentivo tanto questa partita e questo avversario.

“Un momento importante quel decimo game del primo set, sì. Ecco, forse l’unico passaggio di questa partita sul quale recrimino”.

Peccato, avrei voluto esserci io, ma già non voglio pensarci più, voglio guardare oltre, andarmi a prendere questa medaglia”.

Sono venuto qui per prendere una medaglia, a tutti i costi. Volevo l’oro, sono entrato in campo convinto di potermela giocare con Nole, ora penso solo a battere Aliassime. Non sarà un match facile, dovrò arginare innanzitutto il suo servizio, ma non credo lui sia contento di affrontarmi. Io voglio tornare a casa con una medaglia, a tutti i costi. E ci riuscirò”.

MUSETTI DOPO KO CON DJOKOVIC: “LA FINALE PER IL BRONZO CON AUGER-ALIASSIME SARÀ IL MATCH PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA”



LORENZO MUSETTI RISPONDE COLPO SU COLPO A NOVAK DJOKOVIC E SI AGGIUDICA IL BRACCIO DI FERRO: IL VIDEO DEL LUNGO SCAMBIO



Dopo cinque tentativi di partecipazione ai Giochi Olimpici, Novak Djokovic ha finalmente raggiunto l’obiettivo. O meglio, possiamo dire che lo ha quasi assicurato. A 37 anni, il serbo si è qualificato per la sua prima finale olimpica in modo sublime, dimostrando di avere ancora la stessa fame del primo giorno. Nella battaglia per l’oro lo aspetta Carlos Alcaraz questa domenica, regalandoci così la partita che tutti sognavamo. Ma prima di questo, vale la pena ascoltare il n°2 mondiale ai microfoni di Eurosport dopo aver concluso il suo ultimo impegno questo venerdì.

Vittoria in semifinale

“È una partita per cui essere molto grati, sono troppe le emozioni che si risvegliano di fronte a un appuntamento così. Sono venuto a questo torneo con molte aspettative, ciò ha provocato negli ultimi giorni un po’ di tensione extra intorno a queste partite, soprattutto in quella di oggi, dove una vittoria assicurava una medaglia per il mio paese”.

Un conto in sospeso

“Sono nella mia prima finale olimpica, ma voglio di più, ora voglio vincere l’oro, anche se per questo avrò bisogno di dare la mia migliore versione. Senza dubbio questo è già un grande risultato per me considerando le circostanze, mi sono sentito molto nervoso in campo, persino prima di entrare. In passato avevo già perso diverse semifinali ai Giochi Olimpici, quindi ero davvero molto entusiasta di vincere questa volta”.

Un giorno per staccare

“Sicuramente entrambi siamo molto felici di avere domani un giorno libero, una giornata senza dover disputare partite. Lui ha giocato ancora più partite di me perché è stato con Rafa nel doppio maschile, oltre al singolare. Per me, con l’età che ho, sono felice di avere un giorno libero nel mezzo di un torneo come questo, ne ho bisogno per un completo recupero del mio corpo ed essere pronto per domenica”.

Rivalità con Alcaraz

“Giocare contro Carlos in questo momento è, probabilmente, la sfida più grande che si possa affrontare nel circuito oggi, inoltre su questo campo, dove ha vinto il Roland Garros meno di due mesi fa. In questo stadio ci siamo affrontati solo una volta, l’anno scorso in semifinale al Roland Garros, ma alcune settimane fa ho perso contro di lui nella finale di Wimbledon, una finale in cui si è mostrato molto a suo agio”.

“Non ho nulla da perdere”

“È vero che siamo su una superficie diversa, sento che questa settimana mi sto muovendo molto meglio di quanto mi sono mosso a Wimbledon, mi sento anche molto meglio. Posso solo augurarmi che domenica, scendendo in campo, possa avere l’opportunità di mostrare il mio miglior tennis. In un certo senso, in questa finale non ho nulla da perdere perché la medaglia è già assicurata, tuttavia voglio andare a prenderla”.