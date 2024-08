Errani e Paolini: “Un sogno Olimpico realizzato” (Video)

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto una pagina storica per il tennis italiano, assicurandosi una medaglia olimpica a Parigi 2024, la prima dopo cento anni. Le due atlete, visibilmente emozionate, hanno condiviso i loro pensieri e sentimenti dopo questa straordinaria impresa.

“Medaglia!” è stata l’esclamazione ripetuta da Sara a Jasmine nei corridoi dopo la vittoria. Per Errani, questa conquista ha un sapore particolarmente dolce. Come ha spiegato il suo allenatore Pablo Lozano: “Il tennis le doveva qualcosa. Sara è una ragazza straordinaria ma un’atleta normale, meno dotata fisicamente di altre. Ha una volontà straordinaria e non ha mai mollato.”

L’avventura olimpica di questa coppia è iniziata quasi per caso. Errani ricorda: “Eravamo qui, al Roland Garros dell’anno scorso. Al ristorante dei giocatori, gliel’ho chiesto: diamo continuità a questo nostro doppio, magari riusciamo a qualificarci all’Olimpiade. È il sogno della mia vita.” Paolini ha accolto l’idea con entusiasmo, supportata anche dal suo allenatore Renzo Furlan.

Per Errani, l’Olimpiade rappresenta il culmine della sua carriera: “Per me l’Olimpiade è sempre stata il massimo, e vincerla varrebbe più dei tornei dello Slam che ho conquistato.” Ha anche elogiato la dedizione di Paolini, che nonostante l’eliminazione nel singolare, ha dato il massimo nel doppio.

INTERVISTA A ERRANI/PAOLINI



Entrambe le giocatrici hanno espresso la loro gioia: “È davvero un sogno aver vinto una medaglia, un momento speciale, che ci ripaga di tanti sacrifici. Siamo felici ma sappiamo che dobbiamo concentrarci subito per la finale, perché a questo punto non abbiamo nessuna intenzione di accontentarci.”

Il segreto del loro successo? Secondo Errani, è “aver trovato l’equilibrio giusto tra di noi e il giusto modo di stare in campo.” Ha anche menzionato il suo miglioramento nel gioco a rete.

Un momento emblematico della vittoria è stato il servizio da sotto di Errani sul match point, una mossa strategica che ha colto di sorpresa le avversarie.

Guardando al futuro, le atlete sono determinate: “E ora guardiamo il match delle avversarie e ci prepariamo come se fosse la finale di uno Slam. Ma è più di uno Slam.”

IL MATCH-POINT DI ERRANI/PAOLINI



Con questa vittoria, Errani e Paolini non solo hanno riportato l’Italia sul podio olimpico del tennis dopo un secolo, ma hanno anche dimostrato il potere della determinazione, dell’amicizia e della passione per questo sport.





Francesco Paolo Villarico