Giochi Olimpici Parigi 2024: Djokovic rinuncia al doppio, Nadal-Alcaraz si allenano: Il tennis olimpico entra nel vivo

Novak Djokovic vuole calibrare i suoi sforzi per raggiungere l’obiettivo supremo che per lui rappresenterebbe la conquista dell’oro olimpico. Prova di ciò è la sua decisione di rinunciare a competere nel torneo di doppio, dove avrebbe fatto coppia con Lajovic. Inoltre, questa volta non alloggerà nel Villaggio Olimpico, cercando maggiore tranquillità al di fuori di esso.

Cori Gauff ha fatto la storia lo scorso anno vincendo gli US Open e consolidandosi tra le migliori al mondo nonostante la giovane età. La sua carriera sta avendo un grande impatto negli Stati Uniti e, a dimostrazione di ciò, sarà lei la donna che svolgerà il ruolo di portabandiera nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo farà insieme a LeBron James, in quello che costituisce un grande onore per la tennista.

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz sono determinati a dare il massimo per vincere una medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ci sono grandi aspettative intorno alla coppia spagnola in vista del torneo di doppio e questo mercoledì è il primo giorno in cui si alleneranno insieme e prepareranno alcuni automatismi in campo in vista del loro torneo.

Gli atleti cominciano a incontrarsi gli uni con gli altri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e un incontro che ha causato molto fermento è stato quello tra Carlos Alcaraz e Andy Murray. Entrambi si sono incontrati nel Villaggio Olimpico e hanno approfittato per chiacchierare e scattarsi qualche foto. Mentre per lo spagnolo sarà la prima partecipazione olimpica, Murray parteciperà per l’ultima volta. Così, in una fotografia che lo stesso Murray ha condiviso attraverso i suoi social media, possiamo vedere quanto vadano d’accordo. Infatti, il britannico ha scritto nella didascalia: *”Sono riuscito a farmi una foto con il mio atleta preferito”.





