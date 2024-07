ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro al via

ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Ramos-Vinolas, Albert vs (WC) Kopp, Sandro

Collarini, Andrea vs (6) Kukushkin, Mikhail

(2) Kopriva, Vit vs (Alt) Buse, Ignacio

Heide, Gustavo vs (8) Ritschard, Alexander

(3) Klein, Lukas vs Sachko, Vitaliy

Weis, Alexander vs (7) Virtanen, Otto

(4) Medjedovic, Hamad vs (WC) Erler, Alexander

Galan, Daniel Elahi vs (5) Herbert, Pierre-Hugues

1. Andrea Collarinivs [6] Mikhail Kukushkin2. [1] Albert Ramos-Vinolasvs [WC] Sandro Kopp3. [4] Hamad Medjedovicvs [WC] Alexander Erler

Court Küchenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lukas Klein vs Vitaliy Sachko

2. [2] Vit Kopriva vs [Alt] Ignacio Buse

3. Daniel Elahi Galan vs [5] Pierre-Hugues Herbert

Court Stadtwerke – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Alexander Weis vs [7] Otto Virtanen

2. Gustavo Heide vs [8] Alexander Ritschard (non prima ore: 14:30)